Britney Spears canta a cappella e spopola al TG1/”Ritorno sulle scene per la regina?”

Britney Spears protagonista del Tg1: la notizia è che la regina del pop torna a cantare live

Reduce dal matrimonio suggellato con il personal trainer persiano Sam Asghari, Britney Spears fa notizia ovunque, tanto da giungere in un servizio esclusivo realizzato dal Tg1, per un video condiviso sui social e che è ora virale in rete. Il filmato in questione immortala la reginetta del pop mentre intona dal vivo e a cappella mentre è in casa, in una versione del tutto rivisitata rispetto all’originale, il singolo di debutto in musica “Baby one more time”. Si tratta della hit pop per antonomasia, il cui video musicale realizzato da una Britney Spears teenager ha rivoluzionato alla fine degli anni ’90 l’educazione fisica del pop, per diverse generazioni di pop-star e aspiranti tali.

“Britney Spears torna a cantare, almeno sui social” – esordisce lo spazio del Tg1, condotto da Alessio Zucchini – “In rete un video in cui reinterpreta uno dei primi successi e per la regina del pop è boom di visualizzazioni“. Il servizio della pop news sulla “Santa di Las Vegas”, realizzato da Emiliano Condò, poi, prosegue ancora: “Quella voce la riconosci subito, Britney Spears è tornata a cantare felice“. “La regina del pop, One More Time, il suo primo grande successo, versione a cappella. Così diversa da quella che l’ha catapultata appena sedicenne nel pantheon delle popstar“.

In occasione dello spazio tv esclusivo dedicato alla figlia metaforica di Michael Jackson e Madonna, poi, il giornalista ricorda le ultime vicende che hanno visto protagonista la popstar americana. Come il matrimonio con Sam Asghari, il movimento Free Britney fondato via social come richiesta dei fan per la liberazione di Britney dalla conservatorship– ovvero l’istituto giuridico che lei ha definito “una tutela abusiva” della sua libertà e del suo patrimonio e dalla quale si è liberata a novembre 2021. Da qui, quindi, la previsione del TG1 che Britney Spears abbia in cantiere un ritorno sulle scene: ““Un suo album manca da sei anni, un suo tour da più di tre: l’attesa, forse, sta per finire“.

📹| Ieri sera hanno trasmesso un servizio su Britney Spears che canta acappella “Baby One More Time” al TG1: @RaiUno @Tg1Rai pic.twitter.com/X2JjDPBok0 — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) July 20, 2022

Il messaggio di Britney Spears a corredo del video di Baby one more time a cappella

“Questa sono io ieri mentre facevo il bucato” – ha riportato per iscritto Queen Britney Spears, nella descrizione del suo nuovo video, in cui canta totally-live, in replica a chi le dà della ” regina del playback” e a chi sostiene che non sia in grado di cantare dal vivo –. Non ho condiviso con voi la mia voce per molto tempo, forse troppo. Ed ora ecco qua mentre canto una versione diversa di Baby One More Time. L’ho chiesto da 14 anni, una versione diversa di Baby, ma il mio team mi ha sempre detto di no”. E intanto si fanno sempre più incessanti le indiscrezioni secondo cui la “Santa del Pop” sia stata per anni costretta ad esibirsi in playback in concerto per logiche discografiche e scelta del suo team management.

