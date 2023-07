Britney Spears: che succede, dopo la polemica su Mind your business?/ Si disattiva da Instagram e…

Britney Spears sparisce da Instagram: che succede, dopo il rilascio di Mind your business?

Britney Spears sparisce dal radar dei social, per l’esattezza decide di disattivare il suo account via Instagram, mentre il nuovo singolo Mind your business scala le classifiche di vendita. Mind your business, “Fatti gli affari tuoi” tradotto in italiano, é il nuovo singolo nel duetto fortemente voluto con lei da will.iam.

Quest’ultimo, talento poliedrico in quanto cantautore e capo fondatore dei Black Eyed Peas, ha rinnovato la collaborazione avviata anni fa con la Santa del Pop – che tra le altre hit annovera il tormentone certificato disco multiplatino Scream & Shout- tornando in studio di registrazione per lavorare alla bozza di canzone lasciata in sospeso e a cui Britney ha donato un tocco hip hop nella fase finale della produzione precedente al rilascio: così come ammesso da will.i.am, secondo quanto ripreso da Vogue. E mentre il nuovo singolo si preannuncia il tormentone dell’estate 2023, dal momento che mette a segno la #1 nella classifica iTunes di 24 Paesi nel mondo, sulla scia dell’accesa polemica mediatica in corso rispetto il rilascio, Britney Spears sparisce da Instagram. Sul re dei social non è più infatti disponibile online il profilo della Santa del pop. Così come segnalato dal sito di informazione Breathe heavy.com, che in un apposito post della segnalazione online parafrasa ironicamente alcuni lyrics nel testo di Mind your business.

La segnalazione della sparizione social di Britney Spears

“Where she at? Where she at? Where she at? Where she at? Where she at? Britney deactivated her Instagram”, “dov’é lei, dov’é lei, dov’é lei, dov’è lei?” -é la parafrasi del nuovo singolo nel post della segnalazione, che poi prosegue-, Britney si é disattivata da Instagram. Non é noto il motivo legato alla sparizione social di Britney Spears, ma a prima firma di Il sussidiario.net può dirsi probabile che la popstar americana abbia deciso di disattivarsi dal social proprio per le critiche web che giungono rispetto alla rinnovata collaborazione con will.i.am. La reginetta del pop potrebbe non riuscire a mandare giù l’amaro boccone delle contestazioni social dei leoni da tastiera che bocciano il nuovo pezzo a dispetto del successo nelle classifiche, per cui lei ha impiegato energie e tempo tanto da definire -in confidenza con Vogue- il brano, “un regalo per i fan”.

