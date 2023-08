Britney Spears, che succede dopo la rottura con Sam Asghari? / Il sexy party in topless é virale: le reazioni

Britney Spears torna al centro dell’attenzione mediatica: il party da single é osé

Britney Spears torna a indossare le vesti di una “Bxxch”, come si definirebbe lei stessa nell’iconico motto “it’s BRITNEY, Bxxch!”, concedendosi ad un party a dir poco sopra le righe. Reduce dalla fine del matrimonio con Sam Asghari, ormai suo l’ex marito con cui lei convolava a nozze nel mese di giugno 2022, Britney Spears torna a riattivarsi nel web. La reginetta del pop su scala globale, mentre il singolo estivo la vede protagonista in un duetto voluto con lei da will.i.am, Mind your Business, si lascia immortalare in due video osé di dominio pubblico.

In un primo video la Santa del Pop é ritratta mentre é distesa sul letto e sembra sorridere ammiccando all’obiettivo fotografico, in topless, e sfoggia degli stivali da “cowgirl”.

Nel secondo https://www.instagram.com/reel/CwLr0DqLJIU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==, poi, la Santa indossa un abito verde, si lascia leccare una gamba da uno dei suoi “fav Boys” -ossia uno tra gli uomini a lei più vicini- mentre si dichiara a casa di amici. Questo, dopo l’ennesima fuga all’avvistamento dei paparazzi, che avrebbero tentato di braccarla per delle gossip news, nel mezzo del caso divorzista che la vede protagonista con l’ex marito, Sam Asghari: “così ho invitato i miei fav Boys e ci siamo divertiti tutta la notte”, si legge non a caso, tra le righe nella caption del nuovo video di Britney Spears.

Dei contenuti social che fanno ora incetta di interazioni tra gli utenti attivi online, con i fan della cantante che, in particolare su X, si dicono preoccupati per le condizioni e lo stato di salute psicofisica della reginetta del Pop. In particolare si teme che Britney Spears sia sull’orlo di un nuovo meltdown, dopo il crollo subito nel 2007 che la coinvolgeva per effetto del matrimonio finito con Kevin Federline.

Nel 2008 Britney Spears finiva per essere sottoposta alla tutela legale, la conservatorship, perché giudicata dalla legge americana incapace di agire, fino alla cessazione della stessa, avvenuta recentemente, con la sentenza del giudice Brenda Penny alla Superior Court di Los Angeles, emessa nel 2021.

