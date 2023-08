Britney Spears divorzia, addio all’anello di fidanzamento/ All’ex marito, Sam Asghari, paga la casa e..

Britney Spears, la Battle legale per il divorzio con Sam Asghari si risolve con una condizione?

Britney Spears torna al centro dell’attenzione mediatica, relativamente al gossip che la vede protagonista della causa divorzista con il terzo marito, Sam Asghari.

La reginetta del pop (41 anni) é ora protagonista della cronaca rosa, con le ultime indiscrezioni che riguardano la sua separazione dal personal trainer persiano più giovane, ventinovenne, che avrebbe chiesto il divorzio dalla statunitense. A quanto pare, così come reso noto dal portale web d’informazione Breatheheavy.com, Britney Spears contribuisce al mantenimento dell’ex coniuge e tra i due gli accordi per la separazione si sarebbero convenuti in rapporti civili.

“La Regina é generosa.- si apprende

dal gossip della fonte web-. Britney sta pagando circa 10.000 dollari al mese per il nuovo appartamento di lusso di Sam, sito vicino a Beverly Hills / Century City.”. Insomma, nel mezzo della battle della causa per il divorzio, quindi, Britney Spears contribuisce alle spese della abitazione dell’ex, una scelta che potrebbe aver maturato di sua spontanea volontà, la popstar, e/o di comune accordo pattuito da lei con Asghari.

Ma chi crede, tra i fan congiunti dei due ex coniugi, che fra Britney Spears e Sam Asghari vi siano rapporti pacifici, dovrà ricredersi. “I due non sono in termini di parola- fa sapere la fonte -ma si inoltrano tutte le comunicazioni attraverso i loro avvocati”. Insomma, in corso tra gli ex coniugi vi sarebbe intanto una guerra legale fredda.

É guerra fredda tra Britney Spears e Sam Asghari

Ma non é tutto. Relativamente alle ultime flash news di gossip su Britney e Sam, inoltre, si apprende che la cantante non intenderebbe tenere con sé l’anello di fidanzamento da 4 carati, che Sam le

ha porto come pegno del loro fidanzamento e che a quanto pare lui avrebbe a sua volta ricevuto in dono, ottenuto gratis, da Forever Diamonds NY, in cambio di pubblicità.

Nel frattempo, inoltre, Britney sarebbe stata avvistata a cena e in compagnia con amici e mentre si dirigeva in un ristorante di cibo da asporto Starbucks.

