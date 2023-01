Britney Spears e Elton John premiati/ Hold me closer é la canzone dell’anno

Elton John e Britney Spears regnano sovrani, nel Pop global

Dopo aver conquistato la vetta nella classifica iTunes di risonanza mondiale, Britney Spears e Elton John riscuotono il titolo di canzone dell’anno. Ebbene sì, la reginetta del pop americana regna ancora una volta sovrana e incontrastata nel panorama della musica internazionale, con il duetto fortemente voluto dal baronetto del pop britannico, sulle note di Hold me closer. Il singolo che suggella la fusione tra il piano, l’elemento più rappresentativo della musica del rocket-man, e i vocals elettro-dance della Santa del pop a Las Vegas, ha ottenuto la numero 1 nella classifica iTunes di oltre 40 Paesi nel mondo, fino a raggiungere il vertice nella classifica Worldwide iTunes Top Song, la classifica iTunes di risonanza mondiale. E di queste ore, non a caso, é inoltre il nuovo traguardo di Hold me closer, che consacra il duetto di Britney Spears e Elton John come la canzone dell’anno di competenza in cui é avvenuto il rilascio, il 2022 appena concluso. A pochi mesi dal rilascio estivo, Hold me closer é consacrata come la canzone dell’anno secondo i lettori di Billboard, la celebre rivista musicale americana, che dà il nome anche alle celebri classifiche musicali americane Billboard, di risonanza global.

“La canzone numero 1 preferita dei lettori di Billboard – si legge dell’articolo dal portale web ufficiale della rivista USA, in riferimento alla news condivisa in un post via Facebook da Elton John sul duetto con Britney Spears– che ha conquistato il 45% delle votazioni”. E a margine della notizia, che proclama Hold me closer come la canzone dell’anno, inoltre, Elton John rompe il silenzio social dicendosi grato per il successo della nuova hit ai supporter e a Britney Spears per la preziosa collab.

Elton John ringrazia Britney Spears e…

“Un grande grazie a Billboard, ai suoi lettori, e a tutti i fan di Hold me closer- si legge, quindi, della caption di una foto che immortala il baronetto mentre abbraccia la reginetta, nel post di ringraziamento che menziona l’articolo di Billboard -, che l’hanno votato come la loro canzone preferita dell’anno. E grazie Britney Spears per il tuo talento e la collaborazione, per averlo permesso, e a Andrew Watt, con cui il successo é condiviso. Che modo fantastico di dare il via al nuovo anno!”. Insomma, il nuovo anno 2023 comincia con un prestigioso riconoscimento per Elton John e Britney Spears, la quale é reduce dalla liberazione dalla conservatorship. La tutela legale a cui la popstar é stata vincolata dal 2008 al 2021, per almeno 13 anni, e che lei ha definito in tribunale come “una tutela abusiva del patrimonio e della libertà personali”.

