Britney Spears: é guerra legale con il marito Sam Asghari, per il divorzio/ Lui chiede il mantenimento e…

Britney Spears e Sam Asghari al centro di una battaglia legale tra ex coniugi

La coppia vip scoppiata più chiacchierata dell’estate 2023 si preannuncia essere quella formata da Britney Spears e Sam Asghari, con il modello persiano che ora chiederebbe il divorzio alla popstar americana. É quanto trapela per effetto delle informazioni che si susseguono da ore sui principali siti e giornali di informazione, su scala globale, con un sospetto tradimento tra le parti coniugate coinvolte nel preannunciato matrimonio finito.

Britney Spears: il marito Sam Asghari chiede il divorzio/ Spunta il tradimento e...

Sam Asghari (29 anni) minaccerebbe di rendere pubbliche alcune scottanti informazioni in quanto “straordinariamente imbarazzanti”, su Britney, il che potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui la Spears non accettasse di negoziare sui precetti del loro accordo prematrimoniale, stabilito secondo le disposizioni vigenti della legge americana. Questo é il gossip lanciato da Page Six.

Britney Spears: "La mia prima volta.."/ Si improvvisa ballerina di pole-dance: le reazioni al video in bikini

Tutti i soldi e quindi il patrimonio che Britney ha maturato prima del matrimonio dei due coniugi (forse ex) -che si suggellava il nel giugno 2022- sono allo stato attuale protetti dal legale della cantante. L’avvocato di Britney, Mathew Rosengart, che avrebbe supervisionato nello specifico i termini del contratto prematrimoniale. Sam Asghari é la parte dei coniugi che chiederebbe il divorzio, forse motivato dal presunto tradimento subito da Britney Spears, e menzionerebbe delle “divergenze inconciliabili” tra i motivi legati alla richiesta alla base della separazione dalla cantante, datata 28 luglio 2023. Il 29enne darebbe vita alla nuova battaglia legale con protagonista la popstar americana, reduce dalla liberazione dalla conservatorship -la “tutela abusiva della libertà e del patrimonio” che per oltre un decennio la teneva vincolata al volere dei tutori, in quanto giudicata incapace di intendere e di volere. Sam Asghari chiederebbe a Britney Spears di contribuire nel mantenimento del coniuge e le spese legali, intento a contestare l’accordo prematrimoniale.

Britney Spears dice addio al botox/ "Mai più, a Los Angeles..."

Britney Spears ingaggia un avvocato divorzista, pronta per la battaglia legale con Sam Asghari

Secondo quanto si apprende, inoltre, dai documenti legali disposti alla nuova querelle divorzista, “[Sam] deve ancora determinare la piena natura e l’estensione dei beni e degli obblighi di proprietà separati di ciascuna parte”. E non solo: “Ci sono vari elementi di beni e debiti comunitari e parzialmente in comunione, la cui piena natura e portata sono sconosciute a Sam in questo momento”. E non é tutto. Gira voce che Sam Asghari sia quasi certo che un giudice non scioglierà l’accordo prematrimoniale, pertanto lui si auspicherebbe che Britney lo agevoli con un assegno, per chiudere il caso legale divorzista.

Il gossip appena esploso parla del terzo matrimonio naufragato per Britney Spears, dopo gli ex mariti Jason Alexander e Kevin Federline, l’ex ballerino che ha reso la popstar madre dei figli Sean Preston e Jayden James. Britney Spears avrebbe intanto ingaggiato l’avvocato divorzista Laura Wasser per fronteggiare la battaglia legale con Sam Asghari e che combatteva al suo fianco per la custodia legale dei figli contesa con il secondo ex marito.

Rispetto al gossip, tuttavia, i diretti interessati coniugi si trincerano al momento in un silenzio mediatico che incuriosisce il fandom congiunto della coppia, dopo il sexy video postato da Britney via Instagram…

© RIPRODUZIONE RISERVATA