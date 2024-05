Britney Spears sta male: “È in pericolo, scatti d’ira violenti e sbalzi d’umore”/ Di nuovo sotto tutela?

Britney Spears sta di nuovo male: “La sua salute mentale è in crisi”

Britney Spears sta di nuovo male ed è in pericolo di vita. È questa l’indiscrezione lanciata nelle scorse ore dal magazine Tmz e riportata dal Fatto Quotidiano News, le ultime notizia sono tutt’altro che rassicuranti con la pop star ancora vittima dei suoi problemi di natura psichica che non riesce a risolvere. E non è tutto perché anche il rapporto con il fidanzato Paul Soliz, stando a quanto riportano le fonti è tossico e deleterio con frequenti liti tra i due che sfociano spesso in violenza fisica.

Il quadra allarmante fornito da fonti vicine a Britney Spears al magazine vedono la popstar in pericolo. Britney Spears sta male, sarebbe “In crescente pericolo di ferire se stessa o gli altri, o anche peggio e numerose persone dentro e intorno alla sua vita sono spaventate per lei e credono che l’unica strada per la sopravvivenza a lungo termine sia un’altra tutela”. Le fonti poi rivelano che “La salute mentale di Britney è in crisi da quando è finita la tutela, spesso non prende le medicine che la stabilizzano, beve e usa vari farmaci, il che è particolarmente pericoloso, perché ha problemi di abuso di sostanze che l’hanno mandata in riabilitazione più volte”.

Britney Spears rischia di finire di nuovo sotto tutela? Le violente liti con il fidanzato Paul Soliz

Sempre stando a quanto riporta FQ Magazine da TMZ, la salute di Britney Spears sarebbe compromessa: “Ha sbalzi d’umore radicali e spesso ha scatti d’ira che sfociano nella violenza fisica. Ci sono volte in cui ci viene detto che è impossibile comunicare con lei perché non riesce a impegnarsi in una conversazione razionale”. Ed a complicare il tutto c’è anche il rapporto teso con il fidanzato Paul Soliz: “È un criminale e gestisce la sua casa e la sua vita.

Le indiscrezioni riportano che all’inizio di maggio la coppia ha “litigato fisicamente dopo una notte di bevute all’hotel Chateau Marmont”, dove lei sarebbe finita “seminuda nel corridoio, urlando alla gente”, con l’arrivo di un’ambulanza dopo che l’artista si è fatta male alla caviglia. A causa dei tanti danni creati all’albergo la Spears avrebbe pagato all’hotel migliaia di dollari come risarcimento. Per questi motivi all’orizzonte si vedono nuovo problemi per Britney Spears, potrebbe rischiare di finire di nuovo sotto tutela legale.

