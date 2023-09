Britney Spears, esce il nuovo album/ Sony le offre un contratto da 4 milioni di dollari: lo spoiler

Britney Spears torna in musica, con un nuovo album: arriva lo spoiler bomba

Britney Spears torna al suo primo amore, la musica, unito a quello che riceve dei fan, dopo la fine del matrimonio con Sam Asghari. Dopo aver ufficialmente confermato in un post di sfogo su Instagram la tanto chiacchierata rottura con il modello persiano più giovane e suo terzo marito, Sam Asghari, la popstar statunitense si direbbe prossima al rilascio di un nuovo progetto musicale, così come tanto atteso e superato dal fandom. Si parla più precisamente di un album, che a prima firma di Il sussidiario.net si può anticipare secondo lo spoiler ripreso su Breathe.Heavy.com, sulla base di una voce insider vicina alla cantante o meglio una confidenza concessa a The Sun.

“Britney sta scrivendo in modalità top secret dei nuovi testi, come un modus operandi per rimettere in moto la sua vita dopo la cessazione della conservatorship e la separazione da Sam Asghari- si apprende dell’indiscrezione lanciata relativamente alla svolta personale e musicale che vedrebbe Britney Spears protagonista, in particolare dopo la liberazione dalla tutela legale che la vincolava al volere dei tutori, perché giudicata dalla legge USA incapace di agire-. Secondo una fonte The Sun, Britney è disposta a pubblicare nuova musica basata sui recenti accadimenti nella sua vita”.

Spunta l’alternativa al nuovo album

Lo spoiler che nella grande indiscrezione emersa sulla cantautrice americana anticiperebbe un ritorno alla scrittura musicale da parte di Britney Spears, relativamente al suo repertorio, poi prosegue sulla scia delle grandi aspettative dei fan della cantante: “Britney ha scritto testi e pensieri sulle lotte degli ultimi tre anni. A partire dalla liberazione dalla tutela fino alla separazione con Sam”.

Ma non é tutto. Perché la fonte dello spoiler su Britney Spears, poi, fa sapere che la major discografica starebbe corteggiando la popstar per un contratto in esclusiva, anche in previsione del rilascio di un nuovo album per lei: “Sony le parla da due anni della proposta di creare un nuovo disco rispetto alla nuova era di vita, mettendole a disposizione una vasta set-list di scrittori e produttori significativi e un catalogo di prototipi di canzoni, nella certezza che lei sia in condizioni per realizzare delle hit a suo piacimento”. L’indiscrezione prosegue: “…Lei dice che succederà presto. Quindi la sua nuova musica sta sicuramente arrivando. E si dice che Britney potrebbe avere in cambio un bel corrispettivo anticipato, di 4 milioni di dollari, anche solo per tornare in studio e a registrare la voce”.

Lo spoiler musicale nella grande indiscrezione lanciata su Britney Spears prosegue, poi, svelando che in alternativa ad un disco di inediti si stia maturando da parte di Sony l’alternativa del rilascio di una raccolta: ” Un greatest hits, la nuova raccolta di grandi successi, è un’opzione per Sony, ma il possibile project potrebbe includere nuovo materiale. Le trattative progettuali sono in corso e Sony sa che potenza unica sia lei e che il suo appeal sia a garanzia di grandi vendite”.

