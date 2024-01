Britney Spears: fuori il nuovo singolo, dopo l’addio alla musica/ Fan in sibilio per lo spoiler di “Selfish”!

Britney Spears torna alla musica? Trapela nel web lo spoiler del nuovo singolo

Dopo lo sfogo social tanto chiacchierato come il preannunciato addio alla musica, Britney Spears diventa tendenza nel web, complice il rilascio di “Selfish”. Si tratta dello spoiler del nuovo singolo della reginetta del pop, che si profila nel web nonostante la pausa del momento dalle scene musicali che ora vive Britney Spears.

La notizia del nuovo singolo in uscita nel corrente mese di gennaio 2024 giunge via social, sulla scia di un altro preannunciato grande debutto previsto in agenda per la popstar americana, lanciato da Netflix. Quello dell’uscita in streaming sulla piattaforma del primo vero film da attrice protagonista di Britney Spears, la pellicola che usciva nelle sale cinematografiche nel 2002, “Crossroads: le strade della vita“, usufruibile in streaming a partire dal prossimo 15 febbraio.

E, intanto, a rendere la reginetta del pop un hashtag in tendenza mondiale sul social di X é anche lo spoiler dell’uscita del nuovo buzz-single, vale a dire una traccia estratta da un album pubblicato in passato. Parliamo della up-tempo “Selfish”, “egoista”, che con tanto di snippet condivisi in assaggio del brano dagli utenti nel web si direbbe la principale candidata al titolo di tormentone pop del nuovo anno 2024.

Tra le curiosità del nuovo rilascio di Britney Spears

Scritta e prodotta da Ester Dean, Sandy Vee, Traci Hale & Stargate. Da parte di Stargate é maturata l’idea di lavorare sulla nuova musica di Britney Spears, a partire dallo scorso giugno 2023. E la canzone, la non inedita “Selfish“, viene così ripresa dal lontano album Femme Fatale datato 2011 di Britney Spears per essere pubblicata il 25 gennaio 2024.

Uno spoiler che sta diramandosi a macchia d’olio nel web, in particolare sul social X dove Britney Spears detta non a caso tendenza mondiale, registrando un tripudio di interazioni social degli internauti di consenso in reaction al preannunciato rilascio del “ritorno” – non inedito- alla musica. Questo, dopo il messaggio di sfogo che la bionda popstar registrava di recente su Instagram. Uno stato social a smentita dei rumor su un nuovo album in arrivo, al grido di: “non tornerò mai all’industria musicale!”.

Nell’attesa per il rilascio, intanto, il curioso buzz-single (da oltre un decennio un brano già fruibile sulle piattaforme musicali), Selfish, registra un primo grande traguardo: in data 23 giugno il nuovo singolo mette a segno oltre 5 milioni di stream su Spotify Global, confermando così Britney Spears come la “Santa del Pop” che salva la musica e l’industria musicale.











