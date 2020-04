Britney Spears “Ho dato fuoco alla casa con due candele”/ “Ho aperto la porta e BOOM”

Pubblicità

Chi di voi in questa quarantena non ha pensato bene di lanciarsi nell’attività fisica? Siamo sicuri un po’ tutti chi con più e chi con meno risultati, e lo stesso ha fatto anche Britney Spears che è tornata in palestra dopo un brutto incendio che ha rischiato di rovinare la sua bella villa e non solo. Al grido di “Poteva andare molto peggio”, la star ha pensato bene di raccontare ai suoi fan del quasi incendio che ha completamente la sua palestra casalinga e tutto per via di un paio di candele che aveva portato con sé proprio per andare a fare il suo solito allenamento, risultato? Circa sei mesi fa ha rischiato di mandare tutto in fumo e dal racconto che ne fa sembra che le cose potevano addirittura andare peggio con danni davvero impensabili.

BRITNEY SPEARS HA QUASI DATO FUOCO ALLA SUA VILLA PER…

Prima di iniziare il suo nuovo allenamento, Britney Spears ha raccontato ai fan: “Avevo con me un paio di candele e, dai, una cosa tira l’altra e ho bruciato tutto” e poi sottolinea: “però, sì, ho praticamente dato fuoco quasi a tutto”. Il racconto si articola poi di qualche dettaglio: “Ho oltrepassato la porta della palestra e le fiamme. BOOM! Per grazia di dio subito è scattato l’allarme e fortunatamente nessuno si è fatto male“. Non solo i danni alla struttura, la star lamenta anche l fatto che molti attrezzi sono rimasti bruciati nell’incendio e per un po’ non è riuscita ad allenarsi come voleva ma alla fine conclude: “Comunque sarebbe potuta andare molto peggio, e adesso preferisco lavorare all’esterno”. Tutto è bene quel che finisce bene…



