Britney Spears: i figli Jayden e Sean vittime degli incendi alle Hawaii?/ La verità

Britney Spears riprende i contatti con i figli, Jayden James e Sean Preston: i due giovani partono per le Hawaii, lontano dalla madre

Britney Spears torna al centro della cronaca rosa, e non solo per il successo mondiale del singolo estivo Mind your business in duetto con will.i.am, ma anche per via dei figli Jayden James e Sean Preston, a quanto pare coinvolti in un caso alle Hawaii.

Recentemente si é diffusa nel web la gossip news secondo cui la Santa del Pop avrebbe subito l’allontanamento dei figli Sean Preston e Jayden James, trasferitisi alle Hawaii insieme al padre ed ex secondo marito della popstar, Kevin Federline. E a quanto pare secondo Page Six la cantante americana sarebbe tornata a parlare ai figli, via contatti telefonici, ancor prima che i giovani partissero lasciando la mamma celebrity a Los Angeles, con il terzo marito Sam Asghari. O almeno questo é quanto trapela secondo il gossip lanciato dalla fonte, che ha incalzato sui rapporti familiari della statunitense e il resto della famiglia allargata, l’avvocato del marito storico della popstar Mark Vincent Kaplan.

A quanto pare, non si sarebbe opposta Britney Spears alla scelta dell’ex e i figli del trasferimento alle Hawaii, maturata dal trio con la compagna dell’ex ballerino Victoria Prince, per il nuovo lavoro trovato da quest’ultima nella nota località.

Ed é prontamente smentita la gossip news circolante nel web secondo cui i due giovani figli d’arte non abbiano salutato Britney prima della partenza. Secondo la testimonianza del legale, invece, diverse “settimane fa” mamma e figli avrebbero intrecciato dei rapporti telefonici, dopo i vari rumor sui rapporti altalenanti tra la popstar e i giovani susseguitisi anche relativamente all’ultilizzo dei social da parte della Spears che non sarebbe gradito da parte dei primi.

Il caso ambientale delle Hawaii coinvolge emotivamente i figli di Britney Spears

Ma non é tutto. I contatti tra gli Spears sarebbero ripresi in un momento delicato nella famiglia allargata, alla luce del fatto che alle Hawaii si registra un delicato problema di natura ambientale. É andata del tutto incendiata parte dell’isola di Maui, con un bilancio delle vittime di 55 morti: pare che la questione ambientale abbia traumatizzato i due adolescenti, nonostante i diretti interessati non siano stati colpiti fisicamente dalla tragedia che ha travolto l’arcipelago: Non sono personalmente colpiti, ma ci sono persone nella zona che stanno morendo e le loro case sono state distrutte, quindi è molto traumatico – spiega l’avocato incalzato sul drammatico problema, nell’intervento concesso a Page Six -. Ovviamente, in questo momento, tutti sono molto tristi per quello che sta succedendo lì con gli incendi e le vittime degli incendi, ma a parte il trauma che ne deriva, sono molto felici di essere lì”.

