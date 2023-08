Britney Spears, i figli non vogliono vederla prima di trasferirsi con il padre/ Brutto colpo per la popstar

Britney Spears non vedrà i figli prima del loro trasferimento: i rumors

Britney Spears è ormai destinata a rinunciare alla quotidianità con i suoi due figli, Jayden James e Sean Preston, che hanno deciso di trasferirsi al papà ed ex marito della popstar Kevin Federline. I rapporti tra madre e figli sono ai minimi storici e l’allontanamento dei ragazzi dalla figura materna è l’ennesima prova che qualcosa si è davvero rotto in famiglia. Secondo quanto riportato da Tmz, infatti, non ci sarà alcun ricongiungimento tra madre e figli: la cantante, infatti, non potrà vederli prima che lascino la terraferma e si trasferiscano con il padre dalla California alle Hawaii.

Fonti con conoscenza diretta avrebbero rivelato al sito di gossip americano che i due ragazzi si trasferiranno con il padre e la sua nuova moglie, Victoria. Non saluteranno però la madre: con lei non si vedono addirittura da oltre un anno ed è stato riferito che le cose non cambieranno, prima del loro definitivo trasferimento dalla California, dove vive la Spears.

Kevin Federline e i figli di Britney Spears dalla California alle Hawaii

Tuttavia, come riportato sempre da Tmz, Kevin Federline avrebbe in realtà incoraggiato i figli ad incontrare Britney Spears prima del trasferimento alle Hawaii, ma che non li avrebbe costretti a vedere la loro mamma qualora non fossero stati d’accordo. Inoltre, fonti riferiscono al sito che il rapper sarebbe sollevato dall’idea che l’ex moglie non abbia avanzato mosse in tribunale, e sente di aver fatto la cosa giusta permettendo ai loro ragazzi di trasferirsi assieme a lui alle Hawaii.

Un’altra indiscrezione, infine, rivela che con il grande trasloco all’orizzonte, Federline e la moglie Victoria avrebbero in programma di affittare un posto sull’isola, in attesa di cercare e trasferirsi in una casa permanente.

