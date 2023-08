Britney Spears: il marito Sam Asghari chiede il divorzio/ Spunta il tradimento e…

Britney Spears prossima al divorzio con Sam Asghari: esplode il gossip sulla coppia scoppiata

Il 2023 é l’anno del “grande ritorno” di Britney Spears, che sulla scia del successo del tormentone EDM “Mind your business” si direbbe prossima al divorzio con Sam Asghari, candidandosi così al titolo di reginetta del gossip. Mentre il nuovo singolo Mind Your Business, nel duetto fortemente voluto con lei da will.i.am, scala i vertici delle classifiche mondiali, Britney Spears é al centro della cronaca rosa per il divorzio all’orizzonte con il terzo (forse ex) marito, il modello persiano Sam Asghari. I due preannunciati ex coniugi si conoscevano per la prima volta sul set del video musicale per il singolo della cantante, Slumber Party, nel 2016.

La lovestory di Britney Spears e Sam Asghari é spesso finita in pasto a giudizi malevoli dei media, in particolare sui social, soprattutto in un’accusa generale mossa dal web a Sam (29 anni), tacciato di non corrispondere in amore lo stesso sentimento di Britney (41 anni), di esserne cioé invaghito per la fama e il patrimonio stellari. I due protagonisti della gossip news più virale del momento si sposavano il 9 giugno 2022, poco più di un anno fa circa, prima del via alla scorsa estate e il mese successivo all’annuncio di un aborto spontaneo subito dalla popstar americana alla prima gravidanza concepita con il modello persiano.

Britney Spears ha tradito Sam Asghari?

Ed é ora virale nel web la notizia riportata sulle pagine dei principali siti e giornali di informazione, della separazione tra i coniugi con un divorzio all’orizzonte, il che scrive la triste storia del terzo matrimonio finito per Britney Spears, dopo gli ex mariti Jason Alexander e Kevin Federline, da cui la popstar ha avuto i figli Jayden James e Sean Preston.

La notizia della rottura tra i coniugi giunge inizialmente tra le pagine del portale Tmz, a cui una fonte insider avrebbe parlato di una crisi d’amore esplosa tra i coniugi per via di un’accesa discussione sorta tra Sam Asghari e Britney Spears. I coniugi avrebbero animatamente discusso, rispetto ai rumor di un tradimento che Britney avrebbe inferto al modello e personal trainer, tanto che Sam Asghari ora avanzerebbe una richiesta del divorzio alla cantautrice americana.

Una testimonianza la cui veridicità é presto confermata da People Magazine. Ma c’é dell’altro. Anche ET si aggiunge al carro dei media che scrivono della coppia scoppiata più virale nell’estate 2023. Secondo un’altra voce vicina ai coniugi e ripresa dall’ultima fonte, “Britney Spears e Sam Asghari si sono lasciati, ma lei non lo ha tradito. I due non andavano d’accordo da un po’ e si sono lasciati dopo un’accesa discussione, l’ennesima”.

E il tutto accade mentre, tra i nuovi post pubblicati via Instagram, Britney Spears intrattiene il popolo del web con il sexy video di una coreografia improvvisata di pole-dance…

