Britney Spears: il nuovo singolo é un duetto con will.i.am/ Fan in visibilio: le reazioni allo spoiler

Britney Spears si prepara per il ritorno in musica: il nuovo singolo é in duetto con will.i.am

Britney Spears si prepara per il grande ritorno sulle scene musicali e il motivo é un nuovo singolo in duetto con il collega e amico di vecchia data e producer, will.iam! Un Pop spoiler alarm che sta letteralmente spopolando online, e che manda in visibilio i fan della reginetta del pop unitamente ai fedeli fruitori di musica del producer e storico membro del gruppo Black Eyed Peas.

L’indiscrezione che é ora virale via social nonché un thread di discussione accesa via Twitter, nel dettaglio, viene lanciata da The Sun, e vede la reginetta del pop in carne ed ossa prepararsi ad una nuova collaborazione in uscita per la fine di luglio 2023. Trattasi di un nuovo singolo da realizzarsi in tandem con will.i.am e dal titolo “Mind your business”.

La data del rilascio del nuovo singolo, di Britney Spears e will.i.am sarebbe fissata per il prossimo 21 luglio 2023, così come é riportato tra i vari repost dello spoiler alarm del momento, all’attivo via social. “La popstar americana ha registrato una canzone top secret con il rapper dei Black Eyed Peas e la coppia la pubblicherà alla fine di questo mese -si apprende dall’anticipazione della fonte, su segnalazione di un insider vicino alla Santa del Pop-. Questa collaborazione arriva un decennio dopo che lei e Will hanno avuto una numero 1 con la hit mondiale Scream & Shout. I due hanno lavorato insieme anche all’album Britney Jean e al singolo di successo Work Bi**h”.

Quindi, l’anticipazione di quella che potrebbe rivelarsi la canzone tormentone dell’estate 2023 su scala globale, poi, prosegue: “Una fonte ci ha ha detto in esclusiva: ‘Britney e Will hanno un’enorme quantità di amore e rispetto l’uno per l’altra e si fidano davvero del giudizio musicale dell’altro. Will è sempre stato il sostenitore numero 1 di Britney e vuole vederla avere successo'”. A quanto pare, i due artisti protagonisti del gossip del momento sarebbero a dir poco al settimo cielo, all’idea del rilascio del nuovo brano, in cui credono fortemente, ritenendo la loro opera “un pezzo forte”.

É in uscita il nuovo album di Britney Spears?

Ma non é tutto. Oltre al rilascio di un nuovo singolo in duetto con il noto producer, Britney Spears potrebbe avere in cantiere la pubblicazione di un nuovo album per un ritorno alla musica in grande stile. O almeno questo é quello che si direbbe rispetto ad un’altra flash news di gossip, ripresa online dal portale web Biccy. Nei mesi scorsi la Santa del Pop -che ha dato annuncio di voler tornare in Italia- ha collaborato anche con Caleb Stone. “Il produttore ha rivelato che lui e gli Stargate hanno passato molto tempo a lavorare al nuovo disco” di Britney Spears, come si apprende dal curioso spoiler.

“Ho passato gli ultimi nove mesi tra le Alpi siberiane a comporre motivi musicali per il nuovo album di Britney Spears assieme agli Stargate -figura tra gli annunci dei producer-. Grandi cose stanno per succedere”, ha fatto sapere dal suo canto il duo producer.

