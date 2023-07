Britney Spears: il ritorno con “Mind your business” é #1 in 27 Paesi/ Batte il record iTunes: i traguardi

Britney Spears, il nuovo singolo in duetto é un successo global: i traguardi di Mind your business su iTunes

Nelle ore segnate dalla sua sparizione da Instagram, Britney Spears registra un nuovo traguardo in musica con il singolo del ritorno in duetto con will.i.am. Mind your business, questo il titolo del nuovo singolo di Britney Spears che altro non é che il prosieguo della collab della popstar con will.i.am, registra la #1 conseguita nella classifica iTunes generale di 27 Paesi nel mondo e la #1 nella classica iTunes di genere Pop in 33 nel mondo. Un nuovo record quest’ultimo dato, tra gli altri traguardi messi a segno dal singolo del ritorno di Britney Spears, nel duetto con lei fortemente voluto da will.i.am.

Britney Spears si cancella da Instagram, interviene will.i.am/ C'entrano gli haters: "Chi non ha nulla.."

Tuttavia, al di là del successo in corso da charts, Britney Spears potrebbe chiudere sul nascere l’idea di un nuovo album in cantiere, vista la polemica in corso che la coinvolge e sulla scia della quale will.i.am esorta la cantante americana a non farsi condizionare dagli haters invitando la collega amica a guardare il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, visti i risultati positivi di “Mind your business”.

Britney Spears: che succede, dopo la polemica su Mind your business?/ Si disattiva da Instagram e...

Il nuovo record su iTunes di Britney Spears, nel duetto con will.i.am

La collaborazione tra i due artisti di fama internazionale nasceva nel 2011 con la produzione di Big fat bass, traccia contenuta nell’album di Britney Spears di quell’anno, e cresceva con le hit Work Bxxch e Scream & Shout datate 2013, la prima traccia contenuta nell’album Britney Jean della cantante e la seconda nell’album willpower di will.i.am, oltre la traccia in duetto- It should be Easy – contenuta sempre nell’album dello stesso anno della reginetta del pop. E con Mind your business il successo sembra assicurato su scala globale, ancora una volta, per il pop duo.

Britney Spears, Mind your business é #1 in 24 Paesi/ Il record del duetto con will.i.am, su iTunes

Tra gli altri traguardi, nelle ore che seguono il rilascio datato 21 luglio 2023 Mind your business registra la più alta nuova entrata alla posizione #2 nella classifica iTunes mondiale, la Worldwide iTunes World Chart. Questo, oltre la posizione #1 nella classifica iTunes d’Europa, la European iTunes Song Chart.

Di seguito riportiamo i 27 Paesi in cui Mind your business registra la #1 su iTunes, nella classifica generale, e i 33 Paesi in cui il singolo é #1 nella sezione Pop.

Mind your business registra la #1 nella classifica iTunes Overall, nei 27 Paesi:

#1 ARGENTINA

#1 ARMENIA

#1 AUSTRIA

#1 BRASILE

#1 CILE

#1 COLOMBIA

#1 COSTARICA

#1 REPUBBLICA CECA

#1 ECUADOR

#1 EL SALVADOR

#1 FRANCIA

#1 GUATEMALA

#1 IRLANDA

#1 ISRAELE

#1 MESSICO

#1 PAESI BASSI

#1 NORVEGIA

# 1 OMAN

#1 PANAMA

#1 PERÙ

#1 PORTOGALLO

#1 SLOVACCHIA

#1 SLOVENIA

# 1 SPAGNA

#1 SVEZIA

#1 UCRAINA

#1 REGNO UNITO

La #1 nella classifica Pop su iTunes, nei 33 Paesi:

#1 ARGENTINA

#1 ARMENIA

#1 AUSTRALIA

#1 AUSTRIA

#1 BELGIO

#1 BRASILE

# 1 CANADA

#1 CILE

#1 COLOMBIA

#1 COSTARICA

#1 REPUBBLICA CECA

#1 ECUADOR

#1 EL SALVADOR

#1 FRANCIA

# 1 GRECIA

#1 GUATEMALA

#1 IRLANDA

#1 ISRAELE

#1 MESSICO

#1 PAESI BASSI

#1 NORVEGIA

# 1 OMAN

#1 PANAMA

#1 PERÙ

#1 PORTOGALLO

#1 SLOVACCHIA

#1 SLOVENIA

#1 SUDAFRICA

# 1 SPAGNA

#1 SVEZIA

#1 UCRAINA

#1 REGNO UNITO

# 1 STATI UNITI

Al contempo, inoltre, Mind your business diventa la più alta nuova entrata al debutto dopo il rilascio, nella iTunes World Song Chart, che si ricordi nell’ultima decade di storia della carriera di Britney Spears.

© RIPRODUZIONE RISERVATA