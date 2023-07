Britney Spears: il ritorno con will.i.am é #1 su iTunes/ Le reazioni al nuovo singolo, “Mind your business”

Britney Spears e will.i.am: il ritorno alla musica é Mind your business!

Britney Spears torna ai vertici delle classifiche musicali iTunes, con il nuovo singolo, nel duetto fortemente voluto da will.i.am: Mind your business. Quest’ultimo é il titolo della nuova canzone che la “Santa del POP” ha inciso in studio con il producer, cantautore e fondatore dei Black Eyed Peas, che ottiene la posizione #1 nelle classifiche iTunes di oltre 10 Paesi nel mondo, nei dati che a prima firma Il sussidiario.net aggiorniamo alle ore 12:32, poche ore dopo la pubblicazione avvenuta in data odierna 21 luglio 2023.

Di seguito le principali posizioni di Mind your business su iTunes nel mondo, con 16 #1:

#1 Austria

# 1 Brasile

# 1 Cile

# 1 Costarica

# 1 Repubblica Ceca

# 1 El Salvador

# 1 Francia

# 1 Irlanda

# 1 Israele

# 1 Messico

# 1 Paesi Bassi

# 1 Oman

# 1 Slovacchia

# 1 Slovenia

# 1 Spagna

# 1 Regno Unito

#2 Australia

# 2 Germania

#2 Portogallo

#2 Svezia

# 3 Singapore

# 4 Colombia

# 4 Egitto

#5 Argentina

# 5 Grecia

#5 Italia

# 6 Thailandia

# 6 Ucraina

#7 Bulgaria

# 8 Indonesia

# 8 Malesia

# 9 Filippine

# 10 Perù

# 11 Stati Uniti

# 12 Arabia Saudita

# 13 Viet Nam

# 15 Nuova Zelanda

# 15 Svizzera

# 15 Turchia

# 16 Belgio

# 17 Polonia

# 17 Taiwan

# 19 Canada

# 30 Bielorussia

#43 Danimarca

# 60 Sud Africa.

Sul scia della recente liberazione dalla conservatorship, l’istituto giuridico che per la legge americana la giudicava incapace di agire tenendola vincolata al volere dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears, Britney Spears segna il ritorno sulle scene con un nuovo duetto voluto da will.i.am, dopo il duet single voluto con lei da Elton John sulle note di Hold me closer, hit dell’estate 2022 che raggiungeva in poco tempo la #1 in oltre 40 Paesi, su iTunes.

E nel mezzo del ritorno ai vertici delle classifiche iTunes, connla nuova uscita musicale a cui prende parte per il volere di will.i. am, Britney Spears divide l’opinione degli utenti nel web, tra consensi e dissensi, e non mancano neanche accuse.

Britney Spears: il web si divide sul duetto con will.i.am

Da una parte c’é chi taccia will.i.am di aver prodotto una canzone “basic”, non all’altezza delle aspettative generali maturate sul comeback alla musica della Santa, sfruttando l’onda mediatica della battaglia legale di Britney. E al mero fine di accalappiarsi visibilità per il successo della sua nuova musica. In particolare, tra le critiche c’é chi contesta la banalità dei lyrics nel testo della canzone, ritenuta anche una non novità perché si rifarebbe troppo allo stile dance-club che contraddistingue le varie collaborazioni del membro Black Eyed Peas con la reginetta del Pop, come la “vecchia” hit di risonanza global Scream & Shout, datata 2013. Ma tra i supporter, c’é chi invece proprio non ammette le critiche gratuite ai danni del POP-duo, che ora scala le charts di iTunes. Questo, valutando in positivo la collab come un nuovo esperimento nell’esperimento dello storico duetto, come una preannunciata bop . A prima firma di Il sussidiario il singolo può dirsi il sequel dark in musica di Scream & Shout del duo (2013). Non é la ripetizione, ma la continuazione dell’esperimento nella magica alchimia dance-club di Britney & will.i.am. E in questi termini, iconic é anche la cover

del singolo, peraltro tacciata di non essere nuova di zecca con il volto della cantante risalente a anni fa- un’immagine tra passato

e presente del duo.

🤩#BOPnews: “Mind your business” é #1 in 16 Paesi su iTunes!!!! Santa Britney Spears e https://t.co/se7mUuNFCA dominano!!!!#BritneySpears & https://t.co/se7mUuNFCA hit #1 in 16 countries on iTunes: Mexico, Spain, France, Brazil the first #1, #5 on iTunes Italy!~ 🎉 🎶👑 pic.twitter.com/Zu1Y9I61pz — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) July 21, 2023













