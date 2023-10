Britney Spears, Jamie Lynn boicotta il libro “The woman in me”/ É guerra social tra le sorelle!

Britney Spears, rapporti tesi con la sorella Jamie Lynn Spears: si accende la guerra social, c’entra il rilascio di The woman in me

Sale l’attesa generale per il rilascio di The woman in me, il libro che promette la verità sulla vita di Britney Spears, e che vede la popstar al centro di una guerra social con Jamie Lynn Spears, la collega cantautrice nonché sorella minore.

Mentre gli spoiler sul rilascio del libro atteso per il 24 ottobre 2023 si susseguono dalla stampa cartacea alle testate web, come il tradimento rep confesso dell’autrice Britney Spears inferto all’ex storico Justin Timberlake, Jamie Lynn Spears muove una tacita dichiarazione di guerra alla sorella. Nel dettaglio, come si apprende dalle interazioni social delle due sorelle Spears, riattivatasi tra le Instagram stories Jamie Lynn Spears promuove l’opera scritta di un’artista country, che non é quella prevista in uscita della sorella reginetta del pop, Britney Spears. Accade mentre la Santa del Pop celebrata ogni anno il 5 novembre a Las Vegas ringrazia il fandom nel mondo per la posizione #1 al titolo di Best Sellers tra i libri nelle classifiche di vendita su Amazon, come la prima posizione nella sezione dei libri di Storia e critica della musica raggiunta su Amazon Italia. The woman in me é già un successo nel mondo, indipendentemente dal mancato supporto social della sorella di Britney Spears. Tanto che i fan della reginetta del pop tacciano Jamie Lynn Spears di boicottare The woman in me perché nutrirebbe dell’acredine e/o una morbosa gelosia verso la sorella più grande e di fama global per il contributo artistico nell’intrattenimento di risonanza global.

Intanto, perviene quella che sembra essere la reaction al sospetto generale nel web che Jamie boicotti The woman in me, di Britney. Poco prima di disattivarsi dal social, Britney Spears rilascia a mezzo Instagram un nuovo statement, che potrebbe indicare il motivo dell’astio tra le sorelle, per cui -tra le curiosità – le due celeb Spears tra le interazioni social non si seguono più a vicende sul re dei social.

Mentre US Weekly- tra le altre testate web che firmano i curiosi spoiler di The woman in me, titola sulle righe in cui Britney definisce nel libro l’allora adolescente Jamie “a Total Bxxch”, ossia dallo slang inglese “una totale stron*a”, la Santa del Pop scrive nell’ultimo post un messaggio sibillino prima di sparire da Instagram. E le righe sembrano voler essere un chiarimento di Britney indirizzato alla sorella minore.

Britney Spears si disattiva da Instagram

“Lo scopo del mio libro non era quello di offendere chiunque, in ogni caso!!! Quello ero io allora…quello appartiene al passato!!! Non mi piacciono i titoli che sto leggendo… ecco esattamente perché ho lasciato l’attività musicale 4 anni fa !!! La maggior parte del libro è di 20 anni fa… sono andata avanti e così è una bella tabula rasa da qui!!! -fa sapere la cantautrice americana, anche in riferimento della sua pausa dalla musica come solo artisti dopo i recenti duetto con Elton John e will.i.am-. Io sono qui per stabilire in questo modo il resto di tutta la mia vita!!! In entrambi i casi, questo è l’ultimo e merda accade !!! Questo è in realtà un libro e non sapevo che dovessi scriverlo…anche se alcuni potrebbero essere offesi, esso mi ha dato la conclusione su tutte le cose per un futuro migliore!!! Spero di poter illuminare le persone che si sentono particolarmente sole nella maggior parte dei casi o feriti o fraintesi!!! Ancora una volta, il mio motivo perché questo libro non doveva insistere sulle mie esperienze passate è ciò che la stampa sta facendo ed è stupido e sciocco!!! Da allora sono andata avanti!!! #LaDonnaInMe”.

