Britney Spears, la madre Lynne chiede per lei un TSO/ Cosa rischia ora la cantante?

Britney Spears é a dir poco furiosa per la richiesta choc di un nuovo TSO disposto per lei, su richiesta della madre Lynne Spears.

Il gossip del momento vede Britney Spears protagonista delle immagini dei paparazzi che la immortalano mentre é a piedi nudi e appare in un visibile stato di confusione, piuttosto stanca. Desta un certo sconcerto vederla in una mise “fuori luogo” per una popstar di fama globale quale è lei da decenni. Le immagini che ora fanno il giro del web hanno destato molta preoccupazione nei fan della cantautrice americana.

Le foto relative al soggiorno di Britney Spears presso una camera in albergo di Chateau Marmont insinuano il sospetto di una nuova crisi psicofisica nei fan della cantante. Nel cuore della notte, lo scorso giovedì 3 maggio 2024, i soccorritori bussavano alla porta di Britney Spears in albergo per ricoverarla prontamente.

Esplode il gossip sul TSO richiesto per Britney Spears da parte della madre Lynne Spears

Pare che la madre Lynne Spears, una volta avvisata da fonti insider che la figlia si fosse ferita in una presunta lite con il fidanzato (ex governante e noto alla legge precedenti con la giustizia), si sia mossa e abbia richiesto per lei un nuovo ricovero in codice 5150 di trattamento sanitario obbligatorio, dopo aver contribuito a renderla prigioniera di una conservatorship durata decenni. Questo fatto ha fatto letteralmente infuriare Britney che ha voluto condividere su Instagram la sua immensa delusione. L’Istituto giuridico che teneva vincolata dal 2008 al 2021 la popstar ai tutori e quindi incapace di agire di persona e anche sul patrimonio. E una sentenza della Superior Court di Los Angeles, in tribunale, ha alla fine liberato la cantautrice dalla tutela abusiva della libertà e il patrimonio.

Ma l’incubo di una nuova conservatorship per la “Santa del Pop” potrebbe tornare d’attualità, adesso che – stando alla ricostruzione ripresa dai tabloid di una fonte amica – la madre Lynne Spears avrebbe avviato la richiesta di un TSO, l’ennesimo, per la figlia.

Britney Spears preoccupa nel mezzo di un incidente: lo sfogo

“So che mia madre è coinvolta!, tuona Britney Spears. Non le parlo da sei mesi e lei ha chiamato subito dopo l’accaduto, prima che la notizia fosse diffusa! Vorrei avere i nonni! Non la sopporto!“. Tuttavia, con l’aiuto di vicini, tra cui il legale, Britney Spears é riuscita a evitare il peggio: “Quest’uomo è meraviglioso! È come un padre per me e mi ha aiutato a superare la notte scorsa! Ti adoro e ti ammiro, signor Mathew“, esclama Britney Spears per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute generale.

