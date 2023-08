Britney Spears: “La mia prima volta..”/ Si improvvisa ballerina di pole-dance: le reazioni al video in bikini

Britney Spears torna a riattivarsi via social, su Instagram: la rivelazione della pole-dance

Britney Spears torna al centro dell’attenzione via social, dopo un clamoroso addio al botox condiviso nel web, e stavolta é per un video registrato alle prese con la sua sexy “prima volta”. Sulla scia del successo del nuovo singolo Mind your business, il duetto estivo fortemente voluto con lei da will.i.am che segna la #1 nella classifica iTunes di oltre 20 Paesi nel mondo tra gli altri traguardi, Britney Spears torna a rendersi virale via Instagram.

L’occasione per la reginetta del pop di tornare a far parlare di sé é un post condiviso sul re dei social, un video che immortala la reginetta del pop mentre é alle prese con una pole-dance dalle vibes particolarmente sensuali.

La blonde Barbie del pop made in USA si lascia ritrarre in un video di danza improvvisata come una pole dancer, mentre indossa un succinto bikini, nel cuore dell’estate 2023. Un frangente che lei descrive come la sua “prima volta”, tra le performance ad oggi pubblicamente eseguite della reginetta del pop, nell’ambito della pole-dance, e non manca ora un tripudio di annesse interazioni a margine della rivelazione social.

Britney Spears e il retroscena sulla scoperta della pole-dance

“Ho preso questo palo due giorni fa e ieri sera é stata la mia prima volta”, é il messaggio dalle vibes infuocate che la biondissima Britney Spears rilascia nella caption a corredo del nuovo post, via Instagram. Ed é così che la popstar torna a regalare al fandom e non solo, a tutti gli utenti internauti, delle pose e dance moves “osé”, riscoprendosi come ballerina, nelle mosse spinte di una pole dancer ammiccante all’obiettivo del public eye. Questo, del tutto incurante degli haters, che spesso e volentieri la tacciano di una condotta social improntata sulla volgarità e l’opulenza.

Ma la "Santa del POP" si tiene alla larga dalle critiche, tenendo almeno per il momento in stato di blocco l'opzione dell'abilitazione ai commenti scritti sul re social attiva per tutti gli utenti nel web.













