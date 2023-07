Britney Spears, la sorella Jamie Lynn in lacrime: “Ecco in che rapporti siamo”/ “È stato un anno duro”

Jamie Lynn Spears torna a parlare della sorella Britney e svela in che rapporti sono oggi

Jamie Lynn Spears è tornata a parlare della sorella Britney Spears attraverso Variety. Tra le due sorelle abbiamo assistito spesso ad un botta e risposta tramite i social con Britney che ha accusato anche la sorella per la prigionia vissuta per 14 anni a causa della conservatorship. Queste le parole di Jamie Lynn Spears, che è arrivata alle lacrime mentre parlava della sorella: “Che rapporto abbiamo io e lei adesso? Non ho altro che amore assoluto per ognuno dei membri della mia famiglia. Ho imparato qualcosa dall’anno scorso, sono stata così aperta e mi sono sentita come se a volte dovessi difendermi, non sento che ci sia nient’altro che devo dire”.

Jamie Lynn Spears ha inseguito sottolineato: “Devo solo lasciare tutto dov’è, perché quelle conversazioni dovevano essere personali. Tutto quello su cui posso concentrarmi ora sono le mie bambine, mio marito e il lavoro che sto facendo”. Una situazione che si è riversata anche sulla figlia: “L’ultimo anno è stato duro. Mi rende triste. Non voglio che mia figlia si senta così. Quindi devo dire che non permetterò assolutamente ai miei figli di stare così, specialmente alla mia figlia maggiore, che è stata molto colpita da tutto ciò, non le permetterò di sentirsi così nella sua vita. La mia forza sta nell’amore per i miei figli e nel voler essere sicura di non cedere a nient’altro che quello che so essere autentico e vero. È stato difficile, ma alla fine, guarda dove sono adesso”.

Jamie Lynn Spears: “Parlo con orgoglio di Britney a mia figlia Maddie”

L’attrice parla spesso e con orgoglio di Britney alla figlia Maddie: “Le dico: ‘Dovresti essere così orgogliosa. Guarda cosa ha fatto e realizzato tua zia. Veniamo da una piccola città, ma guarda che esempio di donne forte che hai. Hai qualcosa di cui essere orgogliosa”. Alla domanda se in futuro si vede sul palco con la sorella maggiore però tentenna: “Non lo so. Adesso sono molto concentrata sui miei progetti e penso soltanto a quelli”.

