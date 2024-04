Britney Spears, le propongono 30 milioni di dollari per il nuovo album/ Web in tilt: lo spoiler sul ritorno!

Britney Spears torna alla musica, dopo il ritiro?

Il comeback di Britney Spears alla musica potrebbe essere vicino, e tra le annesse voci spunta quella di un cachet extra-lusso previsto per il nuovo progetto. La Santa del Pop, tanto attesa dai fan al nuovo ritorno sulle scene musicali, potrebbe essere molto vicina al rilascio di un nuovo singolo e l’album di inediti.

L’etichetta RCA Records pare le abbia offerto la cospicua somma di 30 milioni di dollari per rinnovare il suo attuale contratto discografico e quindi la sua collaborazione musicale per poi registrare nuovamente del nuovo materiale in studio e quindi un album di zecca. Questo, peraltro, dando all’artista statunitense assoluta indipendenza e autonomia creativa per il processo musicale del nuovo progetto.

La perla di gossip dell’insider su Britney Spears

“I dirigenti di questa azienda si sono recati personalmente a casa della Spears per fare questa offerta multimilionaria – si apprende dall’insider a prima firma Il sussidiario .net, circa la gossip news sulla Santa di Las Vegas-. Le hanno anche offerto il totale controllo e libertà creativa e artistica. 30 milioni di dollari solo per entrare nello studio di registrazione sono un buon affare.” É quanto fa sapere Vicky T, ex assistant della cantante popstar Britney Spears, la cui voce amplifica il sentiment virale nel web che invoca il ritorno della bionda artista.

Nel corso dell’incisione in studio dell’album “Britney Jean” nel 2013, la Spears ha rinnovato il contratto con l’etichetta discografica per quattro album in studio, di cui solo uno è stato prodotto e pubblicato (Glory, 2016). Tuttavia, nel marzo 2023 gli agenti della record company sono stati immortalati nella villa della cantante, ed è possibile che vi sia stato un riadeguamento delle condizioni del contratto in origine.











