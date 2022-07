Britney Spears, mamma Lynne tenta la riappacificazione/ La reazione della popstar

Britney Spears: emergono importanti indizi sul rapporto conflittuale con la madre

Mentre i portali-web e i giornali d’informazione più importanti nel mondo la segnalano come possibile protagonista del Super Bowl, per un ritorno sulle scene musicali in grande stile, Britney Spears torna anche al centro del gossip per i rapporti conflittuali intercorrenti con la madre, Lynne Spears. E’ ormai risaputo che la pop princess è reduce dalla fine della conservatorship, l’istituto giuridico che dal 2008 fino allo scorso novembre 2021 la giudicava incapace di agire in nome e per conto di se stessa e per cui era vincolata al volere dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears. Un tutela legale che in un recente udienza in tribunale Britney ha definito un “tutela abusiva” della sua libertà e del suo patrimonio, con la complicità dei familiari. Dichiarazioni che hanno lasciato intendere al mondo intero che tra Britney Spears e la sua famiglia non corresse più buon sangue, fino al recente matrimonio della cantante con Sam Asghari, a cui non hanno preso parte i familiari della popstar, il che confermerebbe la rottura drastica tra Britney e la sua famiglia. Anche a mezzo social, trapelano dei curiosi risvolti su Britney e i rapporti con la famiglia. A quanto pare l’artista sembra snobbare i messaggi che le destina la madre, segno che tra madre e figlia il legame non sia più quello di un tempo, nonostante in passato le due donne apparivano inseparabili.

Britney Spears snobba la madre, in rete?

Dell’astio tra le due emerge nuovamente in queste ore, in quello che sembra essere un disperato tentativo social di Lynne Spears, di ricongiungersi con Britney Spears, poi fallito. “Andrò a stendermi sotto l’albero per ricordare alla mia famiglia che sono un regalo. Ricordate il Natale? Ecco non dimenticatelo“, è il messaggio che la cantante ha rilasciato via Instagram, a cui è seguito poi quello di replica della madre: “Sei stata la prima bambina dei miei tre figli. Ti abbiamo sempre vista come un dono prezioso. La zia Sandra voleva così tanto una femminuccia. Poi è arrivata Laura Lynne. Io e mia sorella eravamo così felici di avervi e qualche volta siete state nella stessa culla. Tu sei e sempre sarai il mio grande dono“. E il commento della madre, tuttavia, non ha ad oggi sortito alcuna attenzione da parte di Britney, tanto che la popstar non ha commentato né messo like al messaggio ricevuto.

Nel frattempo, il mancato botta e risposta social tra mamma e figlia è virale nel web e fa parecchio discutere, e non manca tra gli utenti chi è pronto a scommettere che tra le due non vi sia più alcun rapporto.













