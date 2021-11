Britney Spears, matrimonio con Sam Asghari/ “Abito da sposa di Donatella Versace”

A settembre Britney Spears ha annunciato le nozze con Sam Asghari: “Sono profondamente commossi dal sostegno, dalla dedizione e dall’amore che la gente ha espresso nei loro confronti”, aveva detto Brandon Cohen, il manager di Asghari, a People, aggiungendo che l’anello di fidanzamento è stato realizzato dal gioielliere newyorkese Roman Malayev. Ora la popstar americana è pronta a scegliere il suo abito da sposa. Sul suo profili Instagram, la Spears ha rivelato che per il matrimonio con Asghari indosserà un abito disegnato per lei da Donatella Versace: “No, questo non è il mio vestito da sposa. Donatella Versace mi sta facendo il vestito mentre parliamo”, ha scritto pubblicando una serie di scatti con un abito rosa da principessa. Ricordiamo che la casa di moda Versace è stata venduta per circa due miliardi di dollari all’americano Michael Kors, ma Donatella è rimasta il direttore creativo.

Il terzo matrimonio di Britney Spears

Non è la prima volta che Donatella Versace disegna un abito per Britney Spears. La stilista ne realizzò uno nel 2002 in occasione della Milano Fashion Week: “Una collezione piena di colori e dall’approccio positivo pensata per una donna forte, libera, indipendente e dai molteplici talenti. Britney rappresenta al meglio il prototipo di donna a cui mi sono ispirata per questa collezione”, aveva raccontato Donatella durante l’intervista nel backstage della sfilata. Per la popstar si tratta del terzo matrimonio e quindi del terzo abito da sposa. La Spears si è sposata nel 2004 con l’amico Jason Allen Alexander: il matrimonio lampo durò meno di tre giorni. Nello stesso anno ha sposato Kevin Federline, padre dei suoi due figli, da cui ha divorziato nel 2007. Le nozze con Sam Asghari, suo compagno dal 2016, sono previste per il 2022. Sam e Britney si sono conosciuti sul set del video “Slumber Party”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

