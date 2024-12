Anticipazioni Endless Love, prossime puntate: Asu rinchiusa in un ospedale psichiatrico

Le anticipazioni Endless Love delle prossime puntate svelano che non mancheranno i colpi di scena e ci saranno dei risvolti spiazzanti mentre il potere dei Kozcuoglu vacillerà sempre di più e la situazione prenderà una brutta piega per Emir ed Asu. Andando con ordine gli spoiler svelano che Nihan e Zeynep uniranno le forze per incastrare Asu e farle confessare tutti i crimini commessi tra cui l’omicidio di Tufan. Le loro intenzioni, però, verranno scoperte da Emir che deciderà di intervenire. A complicare la loro situazione, tuttavia, ci sarà anche il risveglio di Gurcan e l’uomo è perfettamente a conoscenza di cosa hanno commesso i due.

Dopo mille peripezie Kemal riuscirà finalmente ad ottenere il divorzio dalla moglie e si concederà del tempo insieme a Nihan e la piccola Deniz. Asu sarà sottoposta a processo e per lei rischiano di aprirsi le porte del carcere, per sua fortuna, però, i suoi legali riusciranno a sfruttare un cavillo legale per evitare una condanna immediata e quindi otterrà solo la custodia cautelare. Successivamente, tuttavia, Emir convinto che la sorella stia diventando un problema sempre più grande la farà rinchiudere in un ospedale psichiatrico. Asu finirà in manicomio.

Si giunge così alla puntata di giovedì prossimo, 19 dicembre 2024 di Endless Love e le anticipazioni svelano che ci sarà un momento di gioia e felicità: il matrimonio tra Leyla e Hakan. La gioia tuttavia durerà poco perché dal rientro del matrimonio ci sarà uno scontro durissimo tra Emir e Nihan durante il quale lei minaccerà di volersene andare e per tutta risposta, Emir la terrà prigioniera in casa con la forza. Kemal cercherà di liberarla ma ad attenderlo troverà il rivale armato, giungerà anche la polizia ma non avendo un mandato d’arresto non potrà fare altro che andarsene senza perquisire la casa e l’unico a finire in prigione per violazione di domicilio sarà il Soydere.

Le anticipazioni Endless Love della puntata del 19 dicembre 2024 svelano che mentre Kemal farà di tutto per liberare Nihan, Mercan capirà di essere innamorata di Kemal ma manterrà il massimo riserbo sui suoi sentimenti. Kemal, con l’aiuto di Hakan e Zehir escogiterà un piano per far fuggire Nihan, con dei droni espanderà del gas che farà addormentare gli scagnozzi di Emir mentre Nihan, con la maschera antigas, potrà lasciare l’abitazione. Il piano del Soydere funzionerà?