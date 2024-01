Britney Spears: morto il ballerino Michael Stein/ Fan sotto choc: il cordoglio social

Britney Spears perde il ballerino, Michael Stein: il cordoglio nel web

Il nuovo anno 2024 appena iniziato si rivela avere una partenza poco felice per i fan di Britney Spears, con la sopraggiunta notizia della morte del ballerino Michael Stein. Dopo che la cantautrice statunitense in uno sfogo social direbbe addio alla musica, si rileva nel sentiment del web il cordoglio generale del fandom di Britney Spears alla triste notizia, che vede spegnersi la stella di Michael Stein.

La voce sulla dipartita del giovane ballerino, ingaggiato nel corpo di ballo del recente e iconico “Britney: Piece of me” residency show a Las Vegas di Britney Spears, é diramata via social in un post della migliore amica dello scomparso. Una notizia a cui fa eco a mezzo social il fratello di Michael Stein, stroncato alla giovane età e il 10 gennaio 2024 avrebbe compiuto 33 anni: “Siamo devastati da questa scomparsa improvvisa“.

Anche Felicia Culotta, l’ex personal assistent storica della reginetta del Pop, Britney Spears, dedica un messaggio social alla memoria del compianto backup dancer dell’iconica star: “Lui mi chiamava Fe e mi ricordo dei periodi passati insieme. Ho lavorato con lui per anni a Las Vegas. Era un ballerino così talentuoso, splendido e pieno di energia, oltre che un caro amico e una bella persona. Sono così triste nell’aver saputo che non c’è più. Sono vicina ai suoi familiari e i cari, sono così dispiaciuta“.

Nel frattempo, intanto, fa rumore online il silenzio mediatico di Britney Spears dopo il post di sfogo in cui la reginetta del pop minaccerebbe il non ritorno sulle scene, al grido di “non tornerò mai nell’industria musicale”. Dopo il suo stato social, che per i fan rappresenta l’addio alla musica nonostante il sedicente incarico come ghostwriter nel ruolo di scrittrice fantasma per terzi artisti, Britney Spears tiene disattivato il suo profilo aperto su Instagram. E, intanto, anche in nome e per conto della “grande assente”, sul re dei social e in rete, i fan si stringono in un abbraccio circolare di innumerevoli post, al ricordo dell’amato ballerino, Michael Stein.

No way Michael Stein died last December! Rest in peace ❤️‍🩹Thank you for taking care of Brit✨ pic.twitter.com/1MP3a7uMXA — ★ ΔŇ𝐢𝕋𝕋𝔞 ᗪ𝓲¢𝓀 ★ (@Ifuseekbritneyy) January 10, 2024













