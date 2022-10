Britney Spears nuda su Instagram/ Web insorge: “Che ne pensa tuo marito?”

Britney Spears si riattiva su Instagram: la svolta nude post-conservatorship infiamma la rete

Reduce dal ritorno sulle scene musicali con Hold me closer, il singolo che la vede protagonista del duetto fortemente voluto con lei da Elton John, Britney Spears dà un taglio ai capelli e torna a mostrarsi in un nude-look. La reginetta del pop, che tornata alla musica dopo 6 anni di pausa dalle scene, celebra la liberazione dalla conservatorship -l’istituto giuridico che la giudicava incapace di agire per se stessa e la vincolava ai tutori, tra cui il padre Jamie Spears lasciandosi immortalare via social, spesso e volentieri, in foto all’insegna del nudo. Lo scorso novembre 2021 una sentenza emessa dalla giudice Brenda Penny alla Superior Court di Los Angeles l’ha liberata dalla conservatorship, che lei ha definito in una delle ultime udienze in tribunale “una tutela abusiva della libertà e il patrimonio”. E ora che é tornata alla sua “libertà”, Britney Spears non solo si concede la libera scelta di non figurare nel video musicale di Hold me closer, il nuovo singolo rilasciato in un featuring con Elton John, ma torna a mostrare il suo corpo senza veli, coprendo le parti più intime con delle emoticon a forma di cuore rosso. Negli scatti all’insegna della nudità, inoltre Britney Spears sfoggia quello che sembra essere stato un netto taglio ai capelli: che la cantante si sia in realtà liberata delle lunghe extension bionde e abbia deciso di mostrare i suoi capelli al naturale?

Nel frattempo le reazioni del popolo del web alla svolta social dettata dal nudo libero , di Britney Spears, non si direbbero di totale consenso.

Il web critica il nude-look di Britney Spears

Se da una parte c’é chi, tra gli utenti, commenta gli scatti osé della “Santa del Pop” (celebrata a Las Vegas il 5 novembre di ogni anno in occasione del Britney day, la giornata istituita in onore della popstar) con commenti di consenso, dall’altra c’é chi invece proprio non ammette la nudità proposta dalla cantante. Il motivo dei dissensi? Tra le contestazioni c’é chi si chiede, tra i fan, come mai la cantante voglia mostrare il corpo tenendo nascosto il suo talento, e chi tra i più critici si domanda cosa pensi della nudità il marito della reginetta del pop, il neo sposo e modello persiano Sam Asghari. “Britney é la celebrazione del corpo”, “Tutto bene?”, “Che ne pensa tuo marito, che é musulmano?”, “É troppo”, si legge tra i commenti della rete più disparati.

