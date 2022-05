Britney Spears perde il figlio, l’annuncio amaro/ “Forse avremmo dovuto aspettare”

Britney Spears dà l’amara notizia: la gravidanza è interrotta

Dopo essere stata al centro dell’attenzione mediatica lo scorso novembre 2021, per la sua liberazione dalla conservatorship -la tutela legale a cui era vincolata dal 2008, per la sentenza che la giudicava incapace di agire in nome e per conto di sé- Britney Spears torna a far parlare di sé. Il motivo? In questi mesi la popstar americana ha dato annuncio via Instagram di essere risultata in dolce attesa con il compagno Sam Asghari, ad un test di gravidanza effettuato, e in queste ore lei stessa dichiara di aver perso il terzogenito prematuramente. Una notizia che la cantante americana ha voluto condividere con i fan e non, via social, lanciando un amaro annuncio tra le seguenti righe: “È con nostra più profonda tristezza che annunciamo di aver perso il nostro bambino durante la gravidanza. Questa è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare a dirlo ancora per qualche tempo”.

Il messaggio della erede di Michael Jackson e Madonna nonché artista di fama mondiale che ha rivoluzionato l’educazione fisica del Pop , poi, prosegue: “Ad ogni modo eravamo davvero felicissimi di poter condividere la notizia. L’amore che proviamo l’uno per l’altra è la nostra forza. Continueremo a provare a espandere la nostra bellissima famiglia. Vi ringraziamo per il vostro sostegno. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per adesso”. E pronto -tra le annesse reazioni social- è il sentito messaggio di supporto per la cantante, del compagno persiano, Sam Asghari, che quindi non perde le speranze per un bambino con l’amata popstar: “Avremo presto il nostro miracolo”.

Solo un mese fa l’annuncio della gravidanza

La notizia della gravidanza, interrottasi per un aborto spontaneo, veniva lanciata da Britney Spears solo un mese fa, con un messaggio che aveva destato tra le reazioni social più disparate, e non solo messaggi di congratulazioni, come commenti in cui gli utenti si dichiarano preoccupati per la salute mentale della star. “Ho perso tanto peso per poter fare il mio viaggio a Maui, per poi riprenderlo- riportava la popstar tra le righe dell’annuncio della sua gravidanza-. Ho pensato: “Accidenti… cosa è successo al mio stomaco?”. Mio marito ha detto “Sciocca, sei incinta di cibo!”. Così ho fatto un test di gravidanza, e beh… sto per partorire. […] È difficile perché quando ero incinta ho avuto la depressione perinatale… devo dire che è assolutamente orribile. […] Questa volta farò yoga tutti i giorni”. Che l’esercizio fisico abbia comportato problemi a Britney Spears, tanto da provocarne l’aborto spontaneo?

