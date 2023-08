Britney Spears perde l’affido dei cani, Porsha e Sawyer?/ Il motivo della battaglia legale

Britney Spears: é battaglia nella battaglia legale per il divorzio, con Sam Asghari

Il gossip sul preannunciato divorzio all’orizzonte tra Britney Spears e Sam Asghari é un thread virale e infuocato online, con la flash news di una battaglia nella battaglia legale appena avviata tra ex coniugi. Secondo le ultime indiscrezioni circa il divorzio più discusso del momento su scala global, riprese da Daily Mail, Sam Asghari avrebbe avanzato la richiesta di ottenere l’affido degli amici a quattro zampe adottati nella relazione con l’ex moglie e popstar, Britney. A quanto pare Britney Spears non accetterebbe l’idea di perdere l’affido dei cani, Porsha e Sawyer, alla luce della richiesta dell’ex coniuge per il divorzio. Mentre via Instagram stories l’attrice e influencer Ashley Franke accusa Sam Asghari di molestie ai suoi danni nel periodo in cui si allenava con lui unite a dei tradimenti perpetrati verso Britney Spears, Sam Asghari fa sapere di non volersi separare dai “figli”. Si tratta di Porsha, il Dobermann che il persiano ha donato in regalo a Britney un mese dopo il loro fidanzamento, e Sawyer, un Australian Shepherd dagli occhi blu sopraggiunto in famiglia lo scorso anno 2022.

Britney Spears perde l’affido dei cani, per via dell’ex marito Sam Asghari?

Questo, dal momento che il matrimonio tra Sam Asghari e Britney Spears é ormai giunto all’epilogo, dopo sei anni di amore, così come confermato un post di sfogo pubblicato dalla cantautrice americana sul re dei social, Instagram. Nel mezzo della separazione tra i coniugi e la “guerra legale” che ne consegue, Britney Spears sarebbe pronta a concedere a Sam Asghari l’anello come pegno d’amore ai tempi del fidanzamento, ma non a dire addio all’affido dei cani.

Secondo un insider, una voce vicina alla cantante, Britney Spears nutre la grande fiducia che il suo legale riesca a salvaguardarla dalle richieste avanzate nella guerra in corso dall’ex marito, non solo per ciò che concerne l’aspetto economico ma anche sul destino dei “figli” pelosi. Particolarmente a cuore alla cantante, sarebbe il destino di Sawyer, a cui la Santa del Pop si direbbe legata da un vincolo inscindibile.

Al di là dei due summenzionati cani, la Santa del Pop non é sola nel momento più buio dell’ultimo decennio. Con lei ci sono i fan, la Britney Army nel mondo che la sostiene via social, gli amici nello showbiz come Paris Hilton, e tra gli altri animali domestici, un maltese di nome Lulu e una gatta di nome Wendy.

