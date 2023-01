Britney Spears prigioniera del marito Sam Asghari?/ La replica alle accuse

Britney Spears tenuta in stato di prigionia, dopo la fine della conservatorship? Le accuse web

Mentre il nuovo singolo Hold me closer, il duetto fortemente voluto con lei da Elton John, si impone come una hit di risonanza mondiale, Britney Spears desta un mix tra curiosità e preoccupazione generale nei fan e non, online. Oltre alla polemica web che vede gli internauti criticare la sua tendenza a lasciarsi immortalare in post da nudo social attraverso i suoi account attivi in rete, in particolare su Instagram, regna sovrano il chiacchiericcio secondo cui lei vivrebbe una condizione di prigionia, anche dopo la fine della conservatorship. Lo scorso novembre 2021, una sentenza emessa dal giudice Brenda Penny, dalla Superior Court di Los Angeles, ha messo fine alla tutela legale che teneva la popstar americana vincolata al volere dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears, in quanto giudicata incapace di agire in nome e per conto di se stessa, dal 2008, l’anno successivo al 2007 in cui Britney finiva vittima di una crisi psicofisica culminata nel momento in cui si rasava a zero i capelli crollando in seguito al fallimento del matrimonio con il secondo marito Kevin Federline. E nell’ultimo periodo si fa sempre più incessante la voce social che vede i fan della cantante accusare il consorte Sam Asghari, con cui Britney Spears si é unita nel 2022, di tenerla in una sorta di stato di prigionia, peraltro condividendo al posto di lei stati social volti alla rassicurazione generale sulle condizioni dell’artista.

Sam Asghari replica alle accuse web

Incalzato sulle congetture social di cui é accusato, rispetto al matrimonio che lo vincola alla reginetta del pop, Sam Asghari tuttavia fornisce ora la sua versione dei fatti, come ripreso testualmente da Biccy: “Se io controllo Britney? Non controllo nemmeno quello che mangiamo per cena-ha dichiarato l’intervistato, intercettato dai paparazzi di Tmz a Los Angeles-. Cosa penso delle teorie dei fan e delle cospirazioni? Credo che in passato siano successe così tante cose, che capisco come mai succede questo. Sono protettivi con lei, dei bravi fan”.

Insomma, il modello persiano, che conosceva per la prima volta Britney Spears sul set del video musicale del singolo spearsiano Slumber Party, si scagiona da ogni accusa dei fan della consorte.

