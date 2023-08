Britney Spears, regina mondiale dell’EDM in duetto con will.i.am/ Il traguardo in classifica Billboard

Britney Spears conquista una nuova #1, tra le Billboard chart: il traguardo di “Mind your business”

Britney Spears é la regina mondiale della Dance Electronic Music, con un nuovo traguardo messo a segno al rilascio di Mind your business. Il nuovo singolo pubblicato quest’estate 2023 nel duetto fortemente voluto con lei da Will.i.am é, infatti, la più alta new entry nella classica Dance Electronic/ Digital Song Sales, tra le charts stilate da Billboard degli Stati Uniti d’America, di risonanza mondiale.

La cantante americana, che recentemente si é resa protagonista della liberazione dalla conservatorship – l’istituto giuridico che la giudicava incapace di agire per la legge americana – torna così a dormire il panorama del pop International, con “Mind your business”. Questo, ben oltre la polemica che la coinvolge con l’amico producer will.i.am rispetto al ritorno nello showbiz. Nel dettaglio, gli utenti attivi nel web accusano will.i.am di una collaborazione voluta con Britney per sfruttare l’onda mediatica del caso legale, relativo alla “tutela abusiva della libertà e il patrimonio”, come lei stessa denunciava in una udienza prima della sentenza della liberazione emessa dalla Superior Court di Los Angeles.

Mind your business giunge alla nuova posizione #1 che la “Santa del pop” si aggiudica nella summenzionata classifica della musica statunitense “EDM“, che accoglie i trend dalle influenze di elettronica e dance music. Per l’esattezza, si tratta della quarta numero consecutiva che la leggenda vivente della musica ottiene nell’ambita chart Billboard, dopo i singoli rilasciati in passato, Tilli the world ends, Scream & Shout, Hold me closer.

Britney Spears raggiunge un nuovo picco su Spotify Global

Nel frattempo, inoltre, Britney Spears registra un nuovo picco in termini di riproduzioni musicali su Spotify Italia e Global. Con Mind your business, il singolo estivo #1 nella classifica iTunes di oltre 20 Paesi, la Santa supera la cifra di oltre 5 milioni di stream sulla piattaforma musicale dedicata a stream e streamer, Spotify Global.

