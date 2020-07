Britney Spears “Salute mentale a rischio”/ Fan preoccupati per messaggi in codice…

Essere confinati in quarantena ha indotto Britney Spears a tornare nel suo tunnel? I fan sono preoccupati soprattutto per quelli che pensano siano dei chiari segnali, dei messaggi in codice che potrebbero voler essere degli SOS. Sono molti quelli che pensano che i suoi atteggiamenti siano da tenere sotto controllo per capire davvero se il suo equilibrio mentale sia nuovamente a rischio o meno. Le cose sono peggiorate quando quella che per molti è l’erede di Madonna, è finita su Tik Tok postando una serie di video un po’ improbabili in cui appare con dei fiori davanti allo schermo o alle prese con un ballo energico ma un po’ sconnesso e qualche volta con i capelli spettinati e senza trucco, ma davvero tutto questo può essere indice di follia per una come lei?

La salute mentale di Britney Spears è a rischio?

Proprio in questo fine settimana, Britney Spears è apparsa disconnessa dalla realtà: “Il mio fiorista mi ha sorpreso oggi mettendo insieme una composizione floreale che avesse tutti i diversi colori. Ero così eccitato che ho indossato la mia camicetta gialla preferita e ho dovuto condividerla con voi”. Proprio questo video è finito sotto la lente perché secondo alcuni fan propensi alla teoria del complotto, sarebbe la risposta ad una richiesta da parte di un fan che le ha scritto: “Se hai bisogno di aiuto indossa una maglia gialla nel video successivo”. A quel punto è scattato l’allarme tanto che l’hashtag #FreeBritney è finito in tendenza per chiedere a gran voce che la Britney Spears sia lasciata libera di decidere su vari aspetti della sua vita dimenticando le limitazioni dovute ai problemi mentali trascinati dal 2007. La Spears è davvero in pericolo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA