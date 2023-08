Britney Spears, Sam Asghari choc: “Abusato e terrorizzato dai coltelli…”/ L’accusa dell’ex marito

Britney Spears: Sam Asghari é pronto a svelare dei particolari inquietanti sulla vita coniugale con la popstar

Il gossip del divorzio all’orizzonte per la coppia formata da Sam Asghari e Britney Spears si tinge del giallo di nuovi rivolti, particolarmente sconcertanti. Giunge al termine l’idillio d’amore della reginetta del pop, reduce dal rilascio del nuovo tormentone estivo con will.i.am Mind Your Business, e il modello e personal trainer persiano, con la vociferata richiesta per il divorzio che Sam Asghari avanzerebbe a Britney Spears. Secondo il gossip internazionale, non si esclude che i due coniugi abbia troncato il rapporto matrimoniale per divergenze inconciliabili e il sospetto di un tradimento di Britney al marito (41 anni) maturato da parte di Sam (29 anni), che avrebbe provocato un’accesa discussione tra le parti fino alla rottura definitiva tra i due.

Britney Spears, il marito Sam Asghari ha chiesto il divorzio/ Situazione sempre più insostenibile dopo che...

E, intanto, ad aggiungere nuovi tasselli al puzzle del matrimonio finito più chiacchierato dell’estate 2023 nel mondo é una serie di fonti, tra cui in particolare TMZ, che riprende ulteriori indiscrezioni alla base della separazione che preluderebbe al divorzio imminente. Sam Asghari denuncerebbe alcuni abusi subiti da Britney Spears, che avrebbe provocato al marito un occhio nero mentre era a letto, così come dei morsi ai danni di lui. E non é tutto. Sam Asghari si direbbe terrorizzato della vita coniugale vissuta per almeno un anno, dalla data delle nozze del 9 giugno 2022 fino alla separazione datata agli atti con la richiesta per il divorzio nel mese di luglio 2023 , relativamente all’uso dei coltelli come oggetto di protezione e sicurezza personali: “c’erano coltelli ovunque, in casa. Anche nella camera da letto. Britney, secondo un insider, soffriva della paranoia che qualcuno fosse sempre dietro l’angolo per farle del male per cui lei si sentiva obbligata a proteggersi con i coltelli come sua difesa. Britney tendeva a uscire fuori di testa da un momento all’altro, il che terrorizzava Sam”.

Britney Spears: é guerra legale con il marito Sam Asghari, per il divorzio/ Lui chiede il mantenimento e...

Britney Spears giunge all’epilogo del terzo matrimonio: il divorzio con Sam Asghari é all’orizzonte

Le nuove indiscrezioni giungono sulla scia del pettegolezzo che vedrebbe Asghari minacciare la divulgazione di ulteriori dettagli imbarazzanti su Britney, ipotesi che si verificherebbe qualora lei non accettasse di elargirgli più soldi, contribuendo nel mantenimento del coniuge e alle spese della battaglia legale, unitamente al rifiuto di rinegoziare l’accordo pre-matrimoniale.

Tuttavia, ad oggi, non esistono testimonianze di una denuncia sporta alla polizia da parte di Sam Asghari, relativamente ai sedicenti abusi fisici e psicologici subiti da parte della ormai ex moglie, Britney Spears. La cantautrice americana, prossima al rilascio del libro The Woman in me, preoccupa i fan nel mondo sulle condizioni di salute psicofisica, data la fine del terzo matrimonio, dopo gli ex mariti Jason Alexander e Kevin Federline che l’ha resa mamma dei figli Jayden James e Sean Preston e ha ad oggi percepito il mantenimento da parte della popstar.

Britney Spears: il marito Sam Asghari chiede il divorzio/ Spunta il tradimento e...

Secondo E!, Federline ha rivelato di ricevere $ 20.000 al mese dalla Spears per il mantenimento dei figli. Dieci anni dopo, nel 2018, gli ex di Hollywood si sono ritrovati in tribunale perché Federline ha chiesto più soldi per il mantenimento dei figli. Il processo giudiziario è costato alla Spears $ 110.000 in spese legali per la copertura a beneficio del suo ex marito, una battle conclusa con un nuovo accordo in cui Federline ha ricevuto il 70% della custodia dei loro figli, secondo insider. Federline avrebbe richiesto $ 60.000 al mese.

Nel frattempo, diverse celebrity amiche di Britney Spears, come Paris Hilton e Selena Gomez, avrebbero defollowato Sam Asghari via social, smettendo di seguire il modello, secondo quanto segnalato dai fan della popstar al centro del gossip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA