Britney Spears, Sam Asghari: “Dopo 6 anni d’amore, io e…/ Silenzio rotto sulla separazione tra gli ex

Britney Spears, Sam Asghari conferma la separazione: esplode il gossip sul caso divorzista

Si aggiungono nuovi tasselli al puzzle del divorzio all’orizzonte che si profila tra Britney Spears e Sam Asghari e, intanto, sul “caso divorzista” é il modello ad avere la prima voce in capitolo. Sulla scia del gossip che su scala globale vede ora susseguirsi diverse indiscrezioni rispetto alla separazione tra la reginetta del pop statunitense e il modello persiano, Sam Asghari decide di rompere per primo il silenzio social tra gli ex, mentre Britney Spears -al centro di una nuova battaglia legale per il divorzio- viene avvistata dai paparazzi senza indossare la fede nuziale al dito.

Un dettaglio quest’ultimo che si renderebbe da parte di Britney la chiara testimonianza della separazione tra il 29enne e la 41enne dopo all’incirca un anno di matrimonio. I due ormai ex coniugi si conoscevano per la prima volta sul set delle riprese per il video del singolo Slumber Party di Britney Spears, nel 2016, per poi ufficializzare presto il loro amore a dispetto delle critiche sulla differenza di età tra i piccioncini. La celebrazione delle nozze avveniva il 9 giugno 2022 con l’invito al party concesso a pochi intimi, tra cui Madonna, Selena Gomez, Paris Hilton e Donatella Versace tra le amiche più vicine alla popstar del nuovo tormentone estivo Mind your business nel duetto fortemente voluto da will.i.am. La data della separazione, con la richiesta per il divorzio tra gli ex coniugi da parte di Sam Asghari é ora indicata dal gossip, il 28 luglio 2023 scorso, ed é in queste ore che lo stesso persiano conferma il pettegolezzo sulla rottura con la popstar, a mezzo Instagram.

Il messaggio che conferma la rottura tra Britney Spears e Sam Asghari

Riattivatosi tra le Instagram stories, il modello persiano rilascia delle dichiarazioni intimiste sulla fine della vita matrimoniale con la cantante che dal 1998 rivoluziona l’educazione fisica e musicale del Pop: “DOPO 6 ANNI D’AMORE E IMPEGNO RECIPROCI, IO E MIA MOGLIE ABBIAMO DECISO DI CHIUDERE IL NOSTRO VIAGGIO INSIEME. NON INTACCHERÀ L’AMORE E IL RISPETTO CHE ABBIAMO L’UNO PER L’ALTRA E AUGURO A LEI IL MEGLIO, SEMPRE. SUCCEDE LA MERDA…CHIEDERE PRIVACY SEMBRERÀ RIDICOLO, MA CHIEDO A TUTTI, MEDIA INCLUSI, VICINANZA E RISPETTO”.

