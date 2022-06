Britney Spears sbugiarda il fratello Bryan/ “Mai invitato al matrimonio, mi avete fatto del male”

Britney Spears rompe il silenzio sul matrimonio

Dopo essersi liberata dalla conservatorship che la vincolava ai tutori legali, in quanto giudicata davanti alla legge incapace di agire, Britney Spears ha coronato il sogno di convolare nozze con l’amato Sam Asghari. Di recente, nel condannare in una recente udienza tenutasi alla Superior Court di Los Angeles la “tutela abusiva” della sua libertà e il suo patrimonio, la “Santa di Las Vegas” non aveva nascosto di essere ai ferri corti con i familiari, a suo avviso complici della conservatorship o meglio della sua prigionia.

E, riattivatasi tra le Instagram stories, in queste ore, la popstar americana sbugiarda il fratello Bryan Spears, a cui un tempo appariva molto legata. Il motivo dell’affondo? Il congiunto ha a quanto pare dichiarato a mezzo stampa di essere stato invitato al matrimonio della popstar e di non essersi presentato all’evento per un party, a cui sarebbe stata invitata la figlia studentessa iscritta alla scuola elementare. Una versione smentita prontamente dall’intervento social di Britney Spears.

Britney affonda il fratello Bryan: il male che le ha fatto la famiglia

“Bryan … la tua intervista in quel podcast è stata davvero speciale! – esordisce tra il serio e il fceto, Britney Spears, nell’affondo ai danni del fratello Bryan, uno dei grandi assenti al matrimonio-. So che tu e la mia famiglia non avevate alcuna cattiva intenzione nel portarmi via tutti quegli anni in cui volevo solamente essere una persona rispettata e poter avere un bicchiere di vino rosso”.

Poi, l’intervento prosegue con una vera denuncia del male subito dai familiari con atteggiamenti manipolatori: “Nell’intervista ti hanno chiesto ‘come mai la tua famiglia non l’ha lasciata libera di essere se stessa?’. La tua risposta è stata ‘ma se non riesce nemmeno a prenotarsi una cena’. Nessuno di voi ha voluto che fossi indipendente, perché tutti amavano dirmi cosa fare e trattarmi come una cretina”. E arriva la secca smentita del sedicente invito al matrimonio con Sam Asghari, il suo terzo marito: “E poi non dire bugie, tu non sei mai stato invitato al mio matrimonio. Quindi perché rispondi non dicendo la verità? Credi sinceramente che io voglia lì mio fratello che mi negava anche un sorso di Jack e Coca Cola? E stasera potrei anche forzarmi a bere un po’ di Jack e Coca, guardare la luna e ‘vai a fare in c**o Bryan’. Tu e gli altri della famiglia mi avete fatto male e lo sapete benissimo”.

E in conclusione della stoccata, la “Santa del pop” infierisce così sul fratello : “Ho un’assistente che mi può prenotare la cena se voglio. E so bene che io e te abbiamo lo stesso sangue ed è un legame profondo, ma nessuna famiglia farebbe quello che voi mi avete fatto”.











