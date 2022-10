Britney Spears, sfogo: “La mia famiglia non si pente”/Mamma Lynne: “Sbloccami!”

Britney Spears torna a sfogarsi su Instagram, dopo il ritorno alla musica: la questione familiare non é risolta

Reduce dal ritorno sulle scene musicali con il rilascio di Hold me closer, il duetto fortemente voluto con lei da Elton John, Britney Spears torna a preoccupare i fan di tutto il mondo con un duro sfogo sulla questione familiare rimasta irrisolta. I riferimenti del nuovo messaggio social lanciato su Instagram dalla reginetta del pop statunitense sono ai quasi 14 anni che hanno visto Britney Spears sentirsi vittima della conservatorship, la tutela legale che la giudicava incapace di agire e per la quale era vincolata al volere dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears. Una tutela che Britney ha definito in sede di tribunale “abusiva della libertà e del patrimonio”, fino alla sentenza emessa dal giudice Brenda Penny dello scorso novembre 2021, che ha liberato la cantante dalla conservatorship. Negli anni della battaglia legale, Britney ha interrotto i rapporti con i componenti della sua famiglia di origine, in primis la sorella e la madre Jamie Lynn Spears e Lynne Spears, rei a detta dell’artista di aver giocato il ruolo di complici della sua “prigionia” durata per oltre un decennio.

“Posso capire che i miei post dove mi lamento del mio passato possano sembrare troppo, eccessivi! Deve sembrare che sia estremamente difficile lasciar perdere tutto… ma il vero problema per me è che la mia famiglia fino ad oggi non abbia mostrato segnali di pentimento –esordisce nel suo messaggio di sfogo sulla famiglia, Britney Spears, ormai liberata dalla conservatorship-. Loro credono davvero di non aver fatto assolutamente nulla di male”. Britney Spears non perdona alla famiglia di aver permesso che la conservatorship si protraesse per oltre un decennio ai suoi danni, tra i ricoveri forzati in codice TSO ai centri di recupero per malattie mentali, l’obbligo all’assunzione di psicofarmaci come il litio, e altre violazioni della sua libertà, dicendosi peraltro affranta per le mancate scuse dei familiari: “Potrebbero almeno assumersi la responsabilità delle loro azioni e ammettere di avermi fatto del male! Per me solo delle scuse sincere aiuterebbero a dare una chiusura a tutta questa storia! Mi fa impazzire che si comportino come se tutto fosse ok, nonostante quello che mi hanno fatto!”. Quindi, la triste conclusione della cantante: ” La loro reazione mostra che non ho mai avuto una famiglia che mi stima o mi rispetta. Per niente! Con le loro azioni hanno dimostrato di non attribuirmi alcun valore come persona. Questa è la parte più difficile per me, per quanto li abbia amati, non credo che riuscirò mai a superare una cosa del genere”.

Parole, quelle che emergono tra le righe dello sfogo, che preoccupano i fan di Britney, ma nel messaggio emerge poi un barlume di luce. Si tratta dell’annuncio di un libro che Britney Spears ha in cantiere: “Quando scrivo questi post, voglio solo parlare dal mio cuore, perché è estremamente difficile per me raccontare tutto. Sto lavorando per diventare più forte! P.S. Ho scritto 3 diverse versioni del mio libro e ho fatto molta terapia. Spero ne valga la pena. Si parte per un nuovo giorno”.

Parole intrise di dolore e forza quelle che rilascia Britney Spears, riattivatasi via Instagram nei giorni in cui é stato pubblicato su YouTube il video ufficiale del nuovo singolo Hold me closer, che la vede protagonista di un featuring con Elton John. Un duetto che unisce il piano, elemento rappresentativo della musica del Rocket-man britannico, e il dance-pop della “Santa di Las Vegas” – (che verrà celebrata il 5 novembre nella sin-city, con il Britney day, la giornata istituita in onore al contributo artistico che la popstar ha donato all’intrattenimento lasvegasiano con il residency-show Britney: Piece of me), in una hit di risonanza internazionale. Hold me closer é debutatta al vertice della classica iTunes di almeno 40 Paesi nel mondo, giungendo al vertice della classica Worldwide iTunes Top Song, ovvero la classica iTunes Mondiale.

E, intanto, al nuovo messaggio social di dolore per la questione familiare irrisolta e forza per il libro memorie in cantiere, la madre della cantante, Lynne Spears non lesina una risposta che sa di richiesta di perdono.”Sono così dispiaciuta per il tuo dolore -replica la donna alla figlia popstar -. E mi dispiace da anni. Ti amo così tanto e mi manchi tantissimo. Ti chiedo solo di sbloccarmi, così posso parlarti di persona. Britney, nel profondo sai bene quanto io ti ami e quanto tu mi manchi. Ti chiedo scusa per tutto, per ogni cosa ti abbia ferita“.

Che Britney Spears possa accogliere la richiesta della madre per una riappacificazione in famiglia?

