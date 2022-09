Britney Spears si cancella da Instagram/ É guerra con i figli? “Deve riprendersi…”

Britney Spears si disattiva da Instagram: c’entrano i figli Sean e Jayden, ecco cosa trapela dopo la fine della conservatorship

Britney Spears (40 anni) é finalmente tornata a regnare sulle scene musicali, con il ritorno alla musica segnato dal rilascio del nuovo singolo Hold me closer, un duetto voluto insieme a lei da Elton John (75 anni e non sentirli), ma intanto é protagonista di una querelle spinosa con i figli Jayden James e Sean Preston.

Il nuovo singolo, un remix di Tiny Dancer, hit del baronetto del pop datata 1971, é debutta alla #1 nella classifica iTunes mondiale, ovvero la pregevole Worldwide iTunes Song chart, conquistandosi il primo posto nella classifica iTunes di almeno 40 Paesi nel mondo. Nel frattempo, reduce dalla liberazione della conservatorship, l’istituto giuridico che la vedeva incapace di agire in nome e per conto di se stessa e che la vedeva vincolata al volere dei tutori, come ripreso da Mail on Sunday Britney non vedrebbe i suoi Sean Preston di 16 anni e Jayden James di 15 anni, ovvero i figli avuti dal secondo ex marito Kevin Federline -con il quale ha vissuto un matrimonio rivelatosi fallimentare fino a rasarsi a zero i capelli nel 2007, per poi finire sottoposta a una tutela legale durata dal 2008 al 2021 con tanto di ricoveri forzati in rehab per la salute mentale. Britney ha definito in tribunale la tutela “abusiva della libertà e del patrimonio“, ma riottenuto il pieno controllo della sua vita non ha potuto gioire del tutto, quando i figli non si sono presentati alle nozze tanto sognate con il modello persiano Sam Asghari.

A motivare la grande assenza all’evento, un intervento di Kevin Federline, secondo cui Jayden e Sean si sarebbero palesati felici di non prendere parte alle nozze, stanchi del circo mediatico di cui si renderebbe protagonista la madre popstar (incluse le immagini di nudo a cui Britney ama da sempre concedersi via social, in particolare su Instagram). Ne é conseguito l’intervento di Britney, che su Instagram ha tacciato i figli di averla abbandonata, un post poi rimosso, a cui é seguito un intervento social di Kevin, che ha postato una serie di video in cui la “Santa del pop” rimprovera i figli chiedendo loro di rispettarla, anzitutto come donna, poi rimosso. Da qui quindi parte la disattivazione da Instagram di Britney Spears, con tanto di audio pubblicato su YouTube, poi rimosso dalla rete, in cui lei svela i macabri retroscena della sua conservatorship, come il peso della mancanza di libertà di scelta patito negli anni della tutela e di come la sua famiglia sia rimasta a guardare e fosse complice rispetto alla sua “prigionia”. Ora però hanno voce in capitolo in un’intervista attesa su ITV news, Jayden James e Sean Preston.

I figli di Britney Spears, Sean e Jayden, parlano dei rapporti interrotti con la mamma popstar: l’intervento rivelatorio

In particolare il 15enne Jayden assicura che dal suo canto non c’è astio verso Britney Spears: “Ci vorranno molto tempo e sforzi’ per riparare la relazione fratturata. Penso al 100% che questo possa essere risolto. Ci vorrà solo molto tempo e fatica. Voglio solo che migliori mentalmente. Quando starà meglio, voglio davvero rivederla”. Parlando indirettamente alla madre, il giovane aggiunge: “Ti voglio molto bene, spero per te il meglio. Forse un giorno potremo sederci così e parlare di nuovo”.

Per Jayden quindi l’invito alle nozze della popstar 40enne e il modello 28enne non sarebbe stata la chance giusta per avere un confronto con la madre, dal momento che “lei non ha invitato l’intera famiglia e “se fossimo andati solo io e Sean non vedo come si sarebbe potuta evolvere in positivo la situazione”. Quindi Jayden si fa portavoce anche del pensiero di Sean, dicendosi speranzoso che i due adolescenti possano ricongiungersi con la madre.

Dopo il suo divorzio da Kevin Federline, Britney ha subito un crollo psicofisico diventato di dominio pubblico, che è culminato con Kevin che ha ottenuto la custodia dei figli Jayden e Sean nel 2007. Dopo che la tutela è stata istituita nel 2008, Britney ha acquisito di nuovo l’affidamento condiviso per visite occasionali e istantanee, che hanno immortalato negli anni mamma e figli in atteggiamenti complici tra loro.

A Kevin é però poi stato affidato il 70% della custodia nel 2019. I bambini hanno quindi interrotto i loro pernottamenti con Britney. Le visite sono diventate meno frequenti, fino a quando i ragazzi hanno deciso di smettere di visitare la loro madre.











