Britney Spears si riattiva su Instagram/ Web in tilt per lo scatto del ritorno!

Britney Spears: il ritorno su Instagram é un nude-look!

Britney Spears torna ad attivarsi sul re dei social di Instagram, da cui aveva disattivato il profilo personale dopo l’annuncio di un non ritorno alla musica. Poco prima di disattivarsi dal mezzo social, la reginetta del pop si lasciava andare ad uno sfogo sul gossip last-minute secondo cui sarebbe tornata sulle scene con un nuovo album, smentendo così, categoricamente, le indiscrezioni al grido di: “non tornerò mai all’industria musicale“. Uno sfogo che, mediaticamente, suonerebbe come un addio ufficiale della cantautrice statunitense alla musica. Tanto da dividere l’opinione dell’occhio pubblico attivo in rete. Tra chi appoggia la scelta come un riposo meritato per la reginetta del pop, tra cui i fan più fedeli di Britney Spears, e chi invece contesta alla cantautrice la decisione, considerandola dettata da una presunta volontà di oziare da parte dell’artista che non ritornerebbe al suo lavoro, perché svogliata.

Ma ecco che, seppur tenendo disabilitata la funzione dei commenti estesa agli internauti, dopo aver disattivato il profilo Britney Spears registra un gradito ritorno su Instagram, per la gioia del fandom.

E non con un post qualunque! La Santa del Pop decide di concedersi un nude-post, che la immortala senza veli mentre si trova circondata dalla bellezza naturale di una spiaggia polinesiana: “appena atterrata nella Polinesia francese!“, esclama la Santa del Pop, Britney Spears, tra le righe della caption del primo post, alla re-entry su Instagram.

Il nuovo traguardo di vendite targato Britney Spears

Uno scatto audace, quindi, segna il ritorno social tanto atteso della reginetta della musica che rivoluziona l’educazione fisica del Pop sin dal lontano 1998, quando lei incideva il debut single record di vendite nel mondo per un artista teenager, “Baby One more time”.

E, nell’attesa di scoprire se il viaggio polinesiano possa rivelarsi il preludio di un dietrofront verso la scelta del suo tanto atteso ritorno alla musica, intanto, Britney Spears registra un nuovo traguardo. La Santa di Las Vegas mette a segno oltre due milioni di copie vendute, nei soli USA, con il libro al debutto di scrittrice di un memoir: “The Woman in me”. Questo, confermandosi nella Top5 di The New York Times, tra i libri best sellers d’America! Al contempo, si fa virale sui social il nuovo scatto nude dell’artista, segnando nel web un tripudio di interazioni degli internauti, tra like, condivisioni e commenti, complici i repost dei fan della cantautrice.

Britney has returned to Instagram 💎💎 pic.twitter.com/YElSiU6l25 — BreatheHeavy (@breatheheavycom) January 18, 2024













