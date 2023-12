Britney Spears: “Sono facilmente manipolabile…”/ Silenzio rotto sulla rottura con l’ex marito, Sam Asghari

Britney Spears si lascia andare ad un post di sfogo sulla vita sentimentale e non solo

É una Britney Spears inaspettatamente intimista e senza filtri la protagonista del nuovo post che rompe il silenzio della cantautrice americana sul divorzio da Sam Asghari. Dopo soli 14 mesi di unione con il modello persiano più giovane, Britney Spears insieme a Sam Asghari hanno convenuto di separarsi, avviando così una causa di crisi matrimoniale per il divorzio. Così, non a caso, arriva il nuovo flusso di coscienza social della reginetta del pop, che in un post pubblicato via Instagram parla dello status di singletudine all’insegna della monotonia e la nostalgia, ma non mancano retroscena legati ad altri ricordi e il valore della scelta di riprendere in mano la propria vita dopo la rottura.

Britney Spears, amputata gamba al padre Jamie/ "Grave infezione. Lei pronta a riavvicinarsi alla famiglia"

«Mi sono resa conto che non parlo affatto bene con me stessa, che sono facilmente manipolabile e che ho il cuore alla mano…Ma sto sicuramente cambiando tutto questo… -fa sapere nel suo sfogo social, la cantautrice da oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo, Britney Jean Spears-.Devo trovare il tempo di fermarmi e guardarmi intorno per valutare le situazioni e chiedermi: mi fa bene?».

Lynne Spears e la pace fatta con Britney Spears: "Ecco come sta adesso"/ Le accuse choc della star alla madre

La nostalgia di Britney Spears

Tra luci ed ombre nella routine della singletudine, Britney Spears vive ore il suo quotidiano in una riscoperta consapevolezza: «Sinceramente mi annoio ma ho anche paura di un sacco di cose … Il modo in cui vivo la mia vita è mio… Ho avuto così tante persone che hanno interferito con questo… Ma sapere che va bene essere egoisti con la mia vita e godersela è fantastico!».

E da parte di Britney Spears non manca neanche il pensiero rivolto alla madre Lynne Spears, con la quale la cantante sembra vivere una fase di transizione verso la riconciliazione dopo anni di distanze. «Mia mamma andava sempre a trovare le sorelle alla scuola cattolica di St. Mary… Lei ci andava quando ero più giovane e le suore mi davano sempre i biscotti… Mi piaceva andarci perché c’era sempre il sole ed era bellissimo lì … È strano perché ho un piccolo giardino con fiori sul balcone fuori dalla mia stanza … -si apre sui ricordi dell’infanzia, Britney, per poi proseguire nel post virale online del momento-. Quando scatto una foto l’illusione è che sia collegato agli alberi fuori … È bello quando il sole colpisce al punto giusto … Le foto sembrano diamanti che luccicano ovunque… Ogni volta che esco penso alle sorelle della chiesa dove andavo».

Britney Spears: la foto con uomo a torso nudo diventa un caso social/ Lei lo chiama "zio", ma...

«Onestamente non sono nemmeno sicura del perché stia scrivendo queste sciocchezze», probabilmente al di là della nomea di Santa del Pop nella terra del peccato e degli elefanti della musica, Las Vegas, che ha istituito per lei una giornata in suo onore -il Britney Day- per il contributo nell’intrattenimento nella sin-city di risonanza mondiale, lei vive la singletudine con la nostalgia dei migliori anni della sua vita trascorsa a stretto contatto con il credo religioso in Dio.

Di recente Britney Spears veniva menzionata dall’amica Paris Hilton per la ricorrenza della scoperta del primo selfie nella storia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA