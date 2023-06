Britney Spears “sotto metanfetamine”?/ L’ex Kevin Federline vuota il sacco, ma…

Britney Spears “sotto metanfetamine“: le presunte parole dell’ex

Continuano a tenere banco le condizioni di salute di Britney Spears, che destano sempre più preoccupazione nei familiari e soprattutto nell’ex marito Kevin Federline. The Sun ha infatti riportato alcune presunte dichiarazioni dell’uomo sulle condizioni della cantante, rilasciate proprio al quotidiano britannico. In particolare, si sarebbe detto preoccupato per l’utilizzo di droghe da parte della sua ex moglie. “Temo che sia sotto metanfetamine, ho pregato che qualcuno lo rendesse pubblico e che si svegliasse“, avrebbe dichiarato.

“È terrificante. È la madre dei miei ragazzi“, ha ammesso preoccupato. “Non voglio che i ragazzi si sveglino una mattina e scoprano che la loro madre ha avuto un’overdose“. Ad avvalorare la tesi secondo cui Britney Spears stia facendo uso di droghe sarebbero anche le presunte rivelazioni dei due figli. Come riporta The Sun, infatti, i figli Preston (17 anni) e Jayden (16 anni) avrebbero affermato di aver visto qualcuno di vicino alla madre portarle a casa quella che sembrava a tutti gli effetti della droga.

Lo sfogo social della cantante e la smentita di Kevin Federline

Tali affermazioni hanno provocato la pronta reazione di Britney Spears che, con un lungo post su Instagram, si è così sfogata contro la famiglia: “Il fatto che le persone affermino cose che non sono vere è così triste … Potrebbero anche non essere loro a dire cose del genere perché non ha alcun senso per me che lo dicano … Con Preston che dice “ha bisogno di ascoltarci prima che sia troppo tardi” … Ricordi ogni volta che sei venuto a casa mia, sei entrato nella tua stanza e hai chiuso a chiave la porta???“.

Tuttavia ad aggiungere un ulteriore tassello alla storia ci ha pensato lo stesso Federline che, intervenuto ai microfoni di Tmz, ha smentito di aver parlato di droghe nell’intervista rilasciata al The Sun. L’ex di Britney Spears si è così sfogato contro i giornalisti ai quali aveva rilasciato quell’intervista, che avrebbero “deciso di inventare bugie e pubblicare il dolore al cuore che la nostra famiglia ha sopportato“.

