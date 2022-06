Britney Spears sposa Sam Asghari in abiti Versace/ Invitate Madonna e Paris Hilton

Britney Spears e Sam Asghari convolano a nozze

Il gossip lanciato da TMZ si è rivelato realtà: Britney Spears ha finalmente coronato il sogno di convolare a nozze con Sam Ashari. La popstar americana, che negli ann’90 rivoluzionava l’educazione fisica del pop per sempre, con successi di singoli e video coreografati come l’iconica Baby one more time, ha detto sì al modella persiano, dopo essersi liberata della conservatorship che la vincolava ai tutori, in quanto giudicata incapace di agire in nome e per conto di se stessa. Sotto tutela Britney, ad esempio, non si sarebbe potuta sposare, se non con l’autorizzazione dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears. Non a caso la cantante ha sempre definito la conservatorship “una tutela abusiva” della sua libertà personale. Ma ora la “Santa di Las Vegas” festeggia il grande passo con il suo amato, raggiunto dalla coppia nonostante la differenza d’età intercorrente tra i due neo sposi. Lei 40 anni e lui 28 anni, i consorti si conoscevano per la prima volta nel 2016, sul set del video di Slumber Party, singolo estratto dall’ultimo album in studio, Glory, di Britney Spears.

Britney Spears e Sam Asghari si sono sposati davanti ad un centinaio di invitati, nella casa della cantante sita a Thousand Oaks in California, dove il primo ex marito di Britney, Jason Alexander ha tentato un’irruzione, per poi essere arrestato in queste ore. Nonostante le avversità e i commenti critici del web che dal 9 giugno, data in cui era previsto il matrimonio, hanno in particolare invitato Britney a non affrettare i tempi con Sam, certi che lui sia interessato al patrimonio e non alla persona della Spears, alla fine la reginetta del pop ha indossato insieme a Sam gli abiti nuziali.

Britney Spears bacia Madonna al ricevimento nuziale

“Volevamo davvero condividere questo piccolo e bellissimo momento con la famiglia e gli amici”, dichiara la sposa Britney a @Vogue: “Volevamo colori caldi e femminili tra cui il bianco, crema e oro, e molte varie sfumature di rosa, rosso”. Per il giorno del sì Britney ha indossato un “abito Versace personalizzato con spalle scoperte, uno spacco laterale che le scopriva le gambe e un classico velo bianco con bordi in raso. Tra gli invitati Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton e Carter Reum, Kathy Hilton, Maria Menounos, Ansel Elgort, will.i.am e Donatella Versace. Subito dopo la cerimonia nuziale, Britney, Sam e gli ospiti hanno festeggiato in un private party per intimi. In occasione del ricevimento Britney si è cambiata in almeno tre look: un mini abito nero è stato seguito da un abito bicolore e, infine, è stata la volta di un mini abito rosso, tutti outfit di Versace. A fare da ciliegina all’evento la torta ai fiori di agrumi e la musica era di DJ Albert.

Selena Gomez, Madonna e la sposa hanno ballato insieme “Toxic”, seguite da Paris e Britney che hanno cantato “Stars Are Blind”. Desta ora particolare curiosità nel web il bacio “saffico” che si sono scambiate Britney e Madonna, ma a differenza del bacio storico che si registrava agli MTV Video music awards tra le popstar nel 2003, quello delle nozze della 40enne è stato un bacio “innocent”. Secondo Vogue, gli sposini hanno salutato gli invitati al matrimonio alle 22:15, per poi lasciarsi immortalare a bordo di una Rolls Royce. Mentre si allontanavano, gli ospiti hanno circondato la loro auto di stelle filanti.

Grandi assenti al matrimonio, invece, i genitori, la sorella e i figli di Britney Spears, nel post-conservatorship. A confermare l’assenza dei figli a TMZ è stato Mark Vincent Kaplan, avvocato del ballerino Kevin Federlin che a lungo è stato il secondo marito di Britney. Il legale ha fatto sapere che i ragazzi Sean Preston e Jaden James, 16 e 15 anni, non avrebbero preso parte alle nozze della madre. Desta particolare curiosità -in particolare nel fandom della cantante- infine che ora che può dirsi una donna libera e quindi di nuovo in possesso del suo patrimonio, Britney Spears non abbia al suo fianco i familiari, in questo periodo segnato da un recente aborto spontaneo e il matrimonio della popstar.

