Britney Spears sposa Sam Asghari/ L’annuncio con anello di fidanzamento su Instagram

Britney Spears si sposa. La cantante ha annunciato sui social il suo fidanzamento con il personal trainer Sam Asghari. Britney ha pubblicato su Instagram un breve video in cui mostra l’anulare con un anello di diamanti: “Non ci posso credere!”, ha scritto di fianco al video, che in poche ore oltre un milione e mezzo di visualizzazioni. “Congratulazioni amore! Sono così felice per te! Benvenuta nel club”, ha commentato Paris Hilton, che lo scorso febbraio ha annunciato il fidanzamento con l’imprenditore Carter Reum. Anche Sam Asghari, 27 anni, ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui bacia la Spears e mostra il dito con l’anello. L’annuncio del fidanzamento arriva pochi giorni dopo la rinuncia della tutela legale del padre Jamie Spears, che per 13 anni è stato supervisore della vita e delle finanze della popstar (un patrimonio di circa 60 milioni di dollari).

Britney Spears sposa Sam Asghari: chi è?

Britney Spears e Sam Asghari, 12 anni più giovane della star, si sono incontrati per la prima volta nel 2016, quando si sono esibiti insieme nel video musicale di “Slumber Party”. Intervistato da “Men’s Health”, Sam ha racconto di aver iniziato a parlare con la cantante sul set, si sono scambiati i numeri di telefono e poco dopo sono usciti insieme per una cena a base di sushi. Pochi mesi dopo la coppia è stata fotografata a Capodanno. Quel giorno Britney Spears ha ufficializzato la loro relazione pubblicano su Instagram pubblicando una loro foto. “Mi motiva più di chiunque altro”, ha ammesso la cantante nel 2018. La Spears ha due figli da un precedente matrimonio con il rapper Kevin Federline e ha avuto un breve matrimonio con l’amico d’infanzia Jason Alexander, che è stato annullato dopo 55 ore.

