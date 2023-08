Britney Spears: spunta una canzone dedicata a Colin Farrell/ Parla di chiamate notturne intime e…

Britney Spears: esplode il gossip sulla lovestory con Colin Farrell

Britney Spears torna al centro del gossip, sulla scia del successo del singolo estivo “Mind your business” e il libro in arrivo “The woman in me”, per Colin Farrell e il loro trascorso amoroso.

Archiviata la lovestory con il principe del pop Justin Timberlake, nel 2003 la principessa del pop cominciava a frequentare l’attore Colin Farrell, il cui nome é ora virale per il rilascio del libro della popstar in arrivo. Stando alle indiscrezioni di dominio global del momento riprese da Biccy, infatti, l’annuncio del rilascio di The woman in me, atteso per il prossimo ottobre 2023 avrebbe destato non poca preoccupazione nell’attore, il quale comincerebbe a temere la rivelazione di dettagli intimisti sul suo conto relativamente al trascorso amoroso che trapela dal gossip sul suo conto e la cantante statunitense.

La rivelazione intimista su Britney Spears

E ad accendere il gossip nel segno del pop, mentre la popstar scala le classifiche di vendita mondiali con il singolo nel duetto fortemente voluto con lei da will.i.am, é il co-autore della bonus track “Don’t hang up” di Britney Spears, canzone contenuta nell’album In The Zone. “Penso che quella canzone parli di telefonate notturne. Britney Spears uscendo con Justin in quel momento, ma si sono lasciati mentre stavamo lavorando all’album In The Zone. Dopo la rottura, ha avuto una diversi appuntamenti e ha iniziato a vedere Colin Farrell. Ricordo di essere stato lì in quel periodo. Ero a Los Angeles quando mi ha informato del suo appuntamento con lui”, fa sapere nella confessione intimista il co-autore della canzone intimista che Britney Spears avrebbe dedicato a Colin Farrell -. Ricordo di aver detto: “Non so chi sia”. Lei ha risposto: ‘Minority Report, l’hai visto? Perché non lo guardi stasera?’ E l’ho guardato e ho pensato, ‘Oh, è carino, buona fortuna’. Parlava spesso di come era sempre al telefono con lui, quindi credo che sia da lì che sia venuta l’ispirazione per la canzone”.

Una rivelazione che Joshua Schwartz rilascia a mezzo podcast e rimanderebbe ai dettagli intimi delle sexy chiamate tra le interazioni telefoniche della lovestory che avrebbe intrecciato Britney con l’attore, dopo la rottura drastica con Justin Timberlake.

