Britney Spears sta male?/ La foto del compleanno a casa preoccupa i fan: il motivo

Destano clamore le immagini diventate virali nel web, che immortalano una Britney Spears casalinga e triste all’apparenza , nelle ore del compleanno della popstar. La reginetta del pop, Britney Jean Spears, ha compiuto 42 anni lo scorso 2 dicembre e le immagini che la immortalano nelle ore segnate dalla ricorrenza celebrativa sono lontane dalle vibes tipiche dei festeggiamenti di rito per la giornata di un compleanno. Tanto che le stesse destano il sospetto generale, per l’occhio pubblico attivo nel web, che la Santa del Pop nasconda un nuovo crollo e/o un problema psicofisico dopo aver ottenuto la libertà dalla conservatorship con la sentenza della Superior Court che nel 2021 ha sospeso l’istituto legale che la vincolava al volere dei tutori come il padre Jamie Spears.

Una tutela liberticida, “abusiva della libertà e del patrimonio”, come denunciava la star americana in una delle ultime udienze nel processo sulla conservatorship. E all’inizio del corrente mese di dicembre, dopo un lungo periodo di distanze dalla famiglia, al netto di abiti e party extra lusso, Britney Spears compie gli anni in vicinanza con i ritrovati familiari Brian e Lynne Spears, ossia il fratello e la madre. Così come mostrato in uno scatto postato via Instagram stories da Cade Hudson, amico e manager della star.

Segno, forse, che sia in corso una riappacificazione tra Britney Spears e il resto della popolare family. I fan della cantante, dal loro canto, sperano che siano ormai lontani i giorni di astio tra gli Spears.

Questo soprattutto alla luce di un nuovo scatto che in questi giorni immortala la festeggiata vip mentre é seduta in quello che si direbbe essere il divano di casa insieme alla madre, con una mise casalinga e occhiali da sole scuri, che per l’occhio pubblico vorrebbero nascondere la tristezza e un problema o un disagio della cantante.

Ma cosa succede, in verità, alla neo scrittrice Britney Spears, dopo il rilascio del libro #1 tra i bestseller delle opera dei famosi su Amazon, “The woman in me”? La domanda sorge spontanea. E ad attenzionare il possibile motivo legato alla apparente tristezza di Britney Spears nella giornata del compleanno é un post di Breatheheavy.com, che su Instagram la immortala mentre si aggira in strada, nel cuore della notte a cavallo tra venerdì e sabato 2 dicembre, data del compleanno, in un look insolitamente trascurato.

“Non è il modo migliore per iniziare un

compleanno- attenziona, nel dettaglio, la fonte-. Britney ha portato il suo cane dal veterinario venerdì sera tardi per una apparente emergenza medica. Per fortuna, il suo cane sta bene; si è fatto male al piede e ha dovuto essere accolto per essere assistito”.

Insomma, anche per una popstar del calibro della mamma single Britney Spears, che vanta oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo, il compleanno può rivelarsi una “triste” ricorrenza.

Not the best way to kick off a bday 😔. Britney rushed her dog to the vet late Friday night for an apparent medical emergency.

Britney, her manager Cade and her brother Bryan. Fortunately, her dog is reportedly doing ok; it hurt its foot and had to be taken in to be looked at.… pic.twitter.com/TXH7D6YJgq

— BreatheHeavy (@breatheheavycom) December 2, 2023