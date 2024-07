La musica più iconica dell’estate passa per l’ultima tappa in Piazza del Popolo di Roma: questa sera, 26 luglio 2024, andrà in onda su Rai Uno l’ultima puntata del Tim Summer Hits 2024: il concerto che in queste settimane ha accolto i cantanti più gettonati della bella stagione e che hanno regalato al pubblico le hit che stanno colorando di spensieratezza, gioia ed emozioni le vacanze di milioni di appassionati.

Anche per l’ultima puntata del Tim Summer Hits 2024 la scaletta garantisce una carrellata di hit e tormentoni, il tutto racchiuso in un best of che porta in scena su Rai Uno tutte le esibizioni più entusiasmanti di questo percorso incredibile all’insegna della musica. Sul palco allestito in Piazza del Popolo ci saranno come sempre Carlo Conti e Andrea Delogu a raccontare la bellezza della musica che in queste settimane ha avuto da cornice lo splendido clima del Tim Summer Hits 2024.

Tutto ‘il meglio’ della musica dell’estate con l’ultima puntata del Tim Summer Hits 2024

Da Angelina Mango a Tananai, passando per Annalisa e Gianna Nannini; questi solo alcuni degli artisti che si esibiranno questa sera con l’ultima puntata del Tim Summer Hits 2024. Come anticipato, si tratta di performance già apprezzate dal pubblico televisivo nelle puntate precedenti dato che l’appuntamento di questa sera sarà dedicato al ‘best of’ di tutti gli appuntamenti precedenti.

E’ lecito credere che l’esperienza sul palco di Piazza del Popolo sia servita a Carlo Conti anche per farsi un’idea su quelle che potrebbero essere le scelte più calzanti in vista del prossimo Festival di Sanremo 2025. Sul palco del Tim Summer Hits 2024 si sono alternati tutti i ‘campioni’ della musica italiana ma anche tanti giovani che si affacciano con i primi successi nell’industria discografica. Di certo un antipasto per il conduttore in vista della kermesse per prendere contatto con il gradimento del pubblico e le valutazioni necessarie per costruire la rosa dei big.

Dove e come seguire la diretta del Tim Summer Hits 2024: tv, radio e diretta streaming dell’ultima puntata

L’imperdibile appuntamento con il ‘best of’ del Tim Summer Hits 2024 andrà in onda questa sera su Rai Uno alle ore 21.20: un’ultima puntata roboante che racchiude tutte le esibizioni più iconici e che vale come recupero per chi si fosse perso la grande festa delle puntate precedenti. Tutto il meglio del Tim Summer Hits 2024 sarà disponibile anche in diretta streaming sull’app Rai Play e la diretta televisiva sarà scandita anche dalla trasmissione su Rai Radio 2 in contemporanea.