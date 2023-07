Britney Spears: “The Woman in me” é #1 con i soli preordini/ Il nuovo traguardo nella classifica Amazon

Britney Spears si prepara per il rilascio di “The Woman in me: il debutto su Amazon

Sulla scia del rumor che la vede protagonista di un singolo ft. will.i.am, Britney Spears manda il fandom in visibilio con l’annuncio di “The Woman in me” e si aggiudica una nuova #1 su Amazon! Si tratta della prima opera scritta -in formato libro- “memoir”- che la “Santa del Pop” ha realizzato per svelare al mondo intero la sua verità , tra le luci e le ombre di una vita vissuta sotto i riflettori dello showbiz e al suono della sua musica.

Una verità, forse, scomoda, quella che Britney rilascia nelle vesti di scrittrice, ripercorrendo gli highlights dei momenti di gloria e i momenti bui: dalla lovestory mai finita nel segno del Pop made in USA con Justin Timberlake alla conservatorship che l’ha resa prigioniera vincolata al volere dei tutori in quanto giudicata dalla legge americana incapace di agire, passando per il recente matrimonio -tanto voluto- con il modello persiano più giovane, Sam Asghari. E l’annuncio del rilascio di The Woman in me arriva in una serie di post condivisi dalla cantante statunitense, via Instagram.

“Okay, ragazzi… Il mio libro uscirà molto presto… Ho lavorato sodo per questo, ho fatto psicoterapia per ultimarlo”, fa sapere la reginetta del pop, dando così il via ai preordini del memoir, in un video-reel registrato dal marito Sam Asghari e poi condiviso dall’account della popstar sul re dei social. E in un video-spoiler che annuncia la data del rilascio autobiografico, poi, la Santa della sin-city Las Vegas – Britney Spears– fissa per il 24 ottobre 2023 l’attesa pubblicazione. Questo, in un messaggio destinato indistintamente ai potenziali lettori, fan e non: “Sta arrivando, la mia storia, a parole mie, alla fine…. Siete pronti?”.

Britney Spears é #1, su Amazon!

E i post dell’annuncio del momento fanno incetta di interazioni di consenso via Instagram, in un tripudio di like e condivisioni da parte degli utenti attivi nel web. Ma non é tutto. Perché, coi soli preordini, The Woman in me di Britney Spears conquista poche ore dopo l’annuncio la prima numero 1 sul sito di e-commerce Amazon: su scala globale, il memoir di Britney Spears si colloca sul primo podio per i dati di vendita, tra i Best-sellers, nella sezione mondiale “Biographies of the Rich & famous“, “Biografie di ricchi e famosi”. Ed é il nuovo traguardo internazionale su Amazon.com, per la Santa del Pop!

