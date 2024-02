Britney Spears: “The woman in me” é #1, dopo l’accusa a Justin Timberlake/ Il traguardo su Spotify

Britney Spears conquista un nuovo successo da autrice, con “The woman in me”

Britney Spears raggiunge un nuovo ed importante traguardo, con il libro della verità The woman in me, che accusa l’ex Justin Timberlake di averla indotta all’aborto. Nel mezzo della guerra a distanza che, ora, vede la cantautrice statunitense contrapporsi allo storico ex fidanzato nel segno del Pop della loro musica, con la sfida delle vendite musicali, il memoir di Britney Spears, The woman in me, é il titolo d’opera che registra più ascoli in riproduzione streaming su Spotify.

Un risultato che si aggiunge al fenomeno di crescita degli ascolti alla musica di Britney Spears di almeno un/terzo nell’ultima settimana di fine gennaio 2024, che segue il recente rilascio del libro bestseller nella classifica New York Times.

Ad attenzionare il nuovo traguardo di Britney Spears, che la popstar registra al debutto di neo scrittrice con The woman in me, é il profilo web attivo online Spotify news. Un post d’annuncio, quello che la nota piattaforma di streaming per ascolti e ascoltatori su scala mondiale, Spotify, dirama online, che segna un tripudio di interazioni di consenso per la grande gioia dei fan della “Santa del pop” che condividono in massa, via social, la notizia del nuovo successo di Britney Spears.

S’infiamma la guerra tra Britney Spears e Justin Timberlake

Questo, mentre s’infiamma nel web, al contempo, la Battle tra fandom che vede sfidarsi da una parte i fan di Britney e dall’altra i supporter di Justin Timberlake, dopo che la prima ha spodestato il secondo dalla posizione #1 conseguita nella classifica iTunes mondiale – con il brano dallo stesso titolo anche se pubblicato nel 2011, “Selfish“.

E mentre “The woman in me”, complice il j’accuse ai danni di Justin Timberlake , contribuisce a far aumentare gli streaming e gli incassi della musica di Britney Spears, il fandom della Santa del Pop manda avanti il Britney Domination Plan. Il piano verso la conquista della #1 in classifica nel mondo, contro l’ex della beniamina, con l’invito diramato via social all’ascolto su Spotify e online così come all’acquisto di “Liar” (“Bugiardo”). Un’altra traccia come “Selfish”, che riemerge dal passato, inclusa nell’album “Glory” della bionda diva.

Another #1 for Britney Spears career. A milestone that Xcrementina Aguilera will never achieve. pic.twitter.com/8j5lfYxWCz — Crave Britney (@cravebritney) January 30, 2024

Streaming these two bops on repeat today, and you should too 😌 pic.twitter.com/PefyegAC6Y — Henry (@gotmehighhh) February 1, 2024













