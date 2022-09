Britney Spears torna su Instagram e replica ai figli/ “Ho aiutato vostro padre…”

Britney Spears replica ai figli che l’hanno allontanata dalle loro vita: il ritorno su Instagram

É appena tornata a regnare sovrana e incontrastata le classifiche musicali nel mondo, Britney Spears, con il rilascio di Hold me closer, un duetto voluto con lei da Elton John, e nel frattempo la cantante americana é al centro dell’attenzione mediatica anche per la guerra a distanza che la vede protagonista in conflitto con l’ex marito Kevin Federline e i loro figli.

Britney Spears si cancella da Instagram/ É guerra con i figli? "Deve riprendersi..."

In un recente intervento mediatico Kevin ha lasciato intendere che i figli Sean Preston e Jayden James si siano palesati felici nel disertare l’invito della popstar a prendere parte alle nozze di giugno 2022 di quest’ultima con la dolce metà Sam Asghari, anche perché stanchi del circo mediatico che vede al centro la mamma vip (inclusi gli scatti di nudità che Britney condivide su Instagram). La Spears ha a quanto pare disattivato il suo profilo Instagram proprio per via dei figli , che non gradirebbero la sua condotta di popstar, in particolare di influencer via social. Inoltre in una intervista concessa a ITV, il figlio 15enne Jayden James ha assicurato -facendosi così portavoce anche de pensiero del l fratello Sean Presto che da parte sua non vi sia del rancore verso la madre e che prima di tornare a farle visita e a frequentarsi “deve passare del tempo e lei deve rimettersi in sesto sotto il punto vista della salute mentale”.

Britney Spears da record/ E' la prima ad avere la #1 più longeva su iTunes!

E in queste ore La “Santa di Las Vegas” ha deciso di riattivarsi su Instagram lanciando un post di replica ai figli, Jayden e Sean, in particolare alludendo al primo rispetto alle sue dichiarazioni a mezzo stampa, all’attacco dell’ex marito che avrebbe condizionato i giovani tanto di allontanarli sempre di più dalla madre:​ “Ho fatto del mio meglio per essere la persona migliore che potessi essere… per poi essere praticamente tenuta in ostaggio in case, sotto il controllo di infermiere e. . Spero che i miei figli un giorno capiscano il mio ragionamento sul mio giocare sott’acqua, svelandomi come qualsiasi donna farebbe dopo essere tenuta controllata e in supervisione sotto tutela!!! Finalmente a 40 anni senza i vincoli di quello che la mia famiglia mi ha fatto… Dico a mio figlio Jayden che ti mando tutto l’amore del mondo ogni giorno per il resto della mia vita!!!!”.

Britney Spears e Elton John: chi figurerà nel video di Hold me closer?/ La risposta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

Il messaggio del rientro su Instagram di Britney Spears

Quindi, il messaggio di Britney prosegue assicurando ai giovani figli della popstar che il bene nutrito verso di loro non é cambiato: “Il mio amore per i miei figli non ha confini e mi rattrista profondamente conoscere il suo grido di dire che non ero all’altezza delle sue aspettative di madre… e forse un giorno potremo incontrarci faccia a faccia e parlarne apertamente! !!! Forse caro bambino TU puoi spiegarmi perché la nostra famiglia lo farebbe a chiunque !!!!”. Da qui, quindi, l’attacco sferrato all’ex della popstar, Kevin Federline, che é unitamente anche un rimprovero destinato ai figli per averla allontanata: ” Ho aiutato vostro padre che non ha un lavoro da 15 anni… suppongo sia più facile per voi ragazzi non avere qualcuno che vi controlli per assicurarsi che stiate facendo i compiti!!!! Sono sicuro che gli standard di tuo padre che fuma ogni giorno giovano alla tua vita quotidiana a 15 e 16 anni”.

Insomma, Britney Spears ci va giù pesante sul conto dell’ex storico, Kevin Federline, lasciando intendere che lui fumi droghe come la marijuana, e chissà che la guerra a distanza familiare avviatasi in questi giorni non possa coinvolgere ancora i due neo sposi insieme all’ex della Santa del pop. Ma non é tutto. Perché, intanto, a margine del post di Britney Spears, lo sposo Sam Asghari lancia una frecciatina a Kevin Federline dandogli del nullafacente che si darebbe da fare solo per procurarsi le droghe e che si farebbe mantenere da Britney : “Tagliare erba: un esperto papà di bambini”…

© RIPRODUZIONE RISERVATA