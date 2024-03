Britney Spears verso il ritorno alla musica?/ L’annuncio di “Sex & Diamonds” é un nudo social: le reazioni

Britney Spears ritorna alla musica? Il nuovo post senza veli insinua il dubbio

É una Britney Spears audace colei che posa senza veli in un nuovo post su Instagram, anticipando il nuovo progetto in cantiere “Sex & Diamonds”. Dopo la minaccia di un ritiro dalla scene al grido di “non tornerò mai all’industria musicale”, la Santa del Pop si riattiva sul re dei social riproponendosi al cospetto dell’occhio pubblico senza veli, lasciandosi immortalare mentre é in un total nude look. É il momento di una foto che ritrae la popstar di Baby One more time mentre si trova in una spiaggia dalla bellezza afrodisiaca, corredata dalla caption “Sex & Diamonds”, poi cancellata in seconda battuta. Ma é la stessa descrizione che la cantante usava di recente su Instagram per indicare un nuovo progetto in cantiere: “Annuncio per un nuovo progetto in arrivo! Sex n Diamonds”, esclamava a corredo di un recente video, Britney Spears.

Il nuovo scatto del nude look di Britney Spears é intanto virale nonché un acceso thread di discussione social, in particolare su X. Se da una parte i fan della cantante invocano il ritorno della beniamina statunitense alla musica, dall’altra ci sono i dissensi tra i commenti critici degli haters. Quest’ultimi si chiedono il motivo per cui una cantante di fama internazionale del calibro di Britney Spears debba ricorrere ad uno scatto di nudo per il sospetto annuncio di un nuovo lavoro in musica.

Un nuovo singolo é all’orizzonte, per Britney Spears?

Dal suo canto Britney Spears potrebbe voler anticipare un progetto del tutto nuovo, magari anche non concernente l’industria musicale, dopo il record di vendite negli USA e nel mondo raggiunto come bestseller su Amazon nel mondo con il rilascio del libro “The woman in me”. Reduce dal rilascio sulla piattaforma di Netflix del film cult “Crossroads: le strade della vita”, la Santa del Pop potrebbe darsi al lancio di una nuova fragranza e/o confermare il sospetto ritorno alla musica, che i fan nel mondo chiedono a gran voce nel web.











