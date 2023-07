Britney Spears: “Volevo un regalo per i fan..”/ Il retroscena sul nuovo singolo, “Mind your business”

Britney Spears segna il ritorno con will.i.am da record, su iTunes: il traguardo di Mind your business

Britney Spears segna un ritorno alla musica con un record nelle classifiche iTunes di oltre 20 Paesi nel mondo, e non a caso lei rompe ora il silenzio su “Mind your business“. Quest’ultimo é il titolo del nuovo singolo nel duetto fortemente voluto con lei da will.i.am, un’altra collab nella serie di collaborazioni che il duo di artisti registra nel nome del pop, conquistando la #1 nelle classifiche di vendite musicali su iTunes di almeno 20 Paesi nel mondo, tra cui Spagna, Francia e Regno Unito!

E, Incalzata ai microfoni di Vogue magazine, rispetto al rilascio di Mind your business -“Fatti gli affari tuoi”- la Santa del Pop si pronuncia per la prima volta sulla collaborazione musicale che segna il suo ritorno sulle scene, dopo il duetto nell’estate 2022 registrato con Elton John, sulle note di Hold Me Closer. La canzone in un remix di Tiny Dancer del baronetto del Pop, che ha raggiunto la #1 nella classifica iTunes mondiale, Worldwide iTunes Song Chart.

Nelle ore segnate dal conseguimento della posizione #2, tra le canzoni più acquistate nel mondo nella Worldwide iTunes Song Chart, Britney Spears rompe così il silenzio sul nuovo duet single e preannunciato tormentone estivo di risonanza global, con will.i.am: “Will è un artista e un partner incredibile, con lui lavoro sempre benissimo. Abbiamo lavorato a questa canzone diversi anni fa, ed era giunto il momento di riprodurla e condividerla con i miei incredibili fan”.

Nell’intervento a mezzo stampa, la cantautrice americana svela inoltre cosa si cela dietro la realizzazione della canzone dance-club, ormai libera dalla conservatorship -la tutela legale che per la legge americana la teneva vincolata al volere dei tutori, perché giudicata incapace di agire: “Il pezzo in origine è nato come una conversazione sulla fama e la mancanza di privacy che spesso ne deriva”, aggiunge la reginetta del pop ammettendo quindi di aver ricevuto il supporto del collega, nel periodo segnato dalla “c-ship”, ma non solo. La popstar, nella lotta per la cessazione della tutela, ha dovuto fare fronte all’altra faccia della medaglia della fama, ossia il peso del public-eye, la costante pressione mediatica dell’occhio pubblico catalizzata involontariamente su di sé unita alla mancanza di privacy.

“Abbiamo lavorato un po’ per rendere la canzone più attuale e aggiungere una base più forte e un coro -rimarca, poi, la Santa del Pop, sull’impegno profuso per il rilascio di Mind your business-. È un pezzo divertente, ironico, spigoloso: una canzone perfetta per l’estate. Volevo fare un regalo ai miei fan”. E, in conclusione, il messaggio destinato ai fan, tra i quali c’é chi ora si aggiunge al coro delle critiche sul nuovo singolo: “Amo i miei fan più di ogni altra cosa e spero che anche loro adorino la canzone!”.

Nel frattempo, mentre nella conquista global, su iTunes Italia, Mind your business raggiunge la posizione #5 tra le canzoni più acquistate. E non si direbbe, quindi, azzardata l’ipotesi del possibile inizio di una trattativa per l’ingaggio di Britney Spears -anche nell’opzione duetto con will.i.am – nel cast degli ospiti-special guest al Festival della Canzone italiana di Sanremo 2024, diretto da Amadeus.













