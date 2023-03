Bruce Springsteen, concerto annullato in Ohio/ Il Boss è malato: ha il Covid?

Bruce Springtseen, è malato: annullato il concerto in Ohio

Bruce Springtseen e The E Street Band hanno annullato all’ultimo minuto il concerto previsto a Columbus, in Ohio a causa di una non meglio precisata “malattia”. “Per malattia, il concerto di stasera di Bruce Springsteen e The E Street Band alla Nationwide Arena è stato rinviato. Stiamo lavorando per riprogrammare la data, quindi vi preghiamo di conservare i biglietti poiché saranno validi per lo spettacolo riprogrammato”, hanno scritto i responsabili della Nationwide Arena sui social media.

Uomini e donne, trono a rischio per Lavinia?/ Il retroscena della scelta di Federico

Nessuna precisazione su quale sia la malattia che ha impedito a Springsteen di salire sul palco, ma i giornali americani ipotizzano che si tratti di Covid, poiché nei giorni scorsi diversi componenti della band erano stati contagiati dal virus. Diversi membri della band, infatti, hanno già saltato alcuni spettacoli nel tour a causa del Covid, tra i quali Steven Van Zandt, Nils Lofgren, Jake Clemons e Soozie Tyrell.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo "matrimonio fantastico"/ Frecciata ad Aurora Colombo?

Bruce Springsteen: le prossime date del tour

Il concerto in Ohio è una delle tappe del nuovo tour del Boss, il primo da quello in Australia nel 2017 e anche il primo in Nord America dal 2016. Le prossime date previste al momento per Bruce Springsteen & The E Street Band sono il 12 marzo alla Mohegan Sun Arena di Uncasville, Connecticut, il 14 alla MVP Arena di Albany, New York, il 16 marzo al Wells Fargo Center di Filadelfia. Il nuovo tour porterà il Boss anche in Italia, con tre date live già sold out: giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. Le tre date vedranno la presenza di special guest d’eccezione: a Ferrara Sam Fender e Fantastic Negrito, a Roma Sam Fender e The White Buffalo e a Monza Tash Sultana e The Teskey Brothers.

GF Vip, Amaurys Perez boccia gli 'Incorvassi': "Li vedo forzati"/ "Donnalisi non dureranno 3 secondi fuori"

Due to illness, tonight’s Bruce @Springsteen and The E Street Band concert at Nationwide Arena has been postponed. We are working on rescheduling the date so please hold on to your tickets as they will be valid for the rescheduled show. pic.twitter.com/sds5jvWqvz — Nationwide Arena (@NationwideArena) March 9, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA